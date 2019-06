Dal piano B di Savona ai mini-BoT, quanto ci costa il fantasma «Italexit»

Insomma pare proprio che Salvini e Di Maio, al netto delle dichiarazioni di facciata, non facciano altro che dare segnali di ostilità verso Bruxelles e la moneta unica. Fare i duri con l’Europa è una strategia che paga elettoralmente ed è anche un modo comodo per scaricare le responsabilità. Ma è una strategia estremamente costosa. Un costo fografato dallo spread e dai tassi di interesse del nostro debito pubblico che, come si dice in gergo, «prezzano» il rischio ridenominazione del nostro debito. Gli investitori che detengono i nostri titoli di Stato cioè richiedono una remunerazione aggiuntiva per prendersi il rischio di vederseli rimborsare in una valuta diversa dall’euro.

Ma quanto costa questa ambiguità? È possibile fare una stima senza alcuna ambizione di scientificità basandosi sulle quotazioni dei credit default swap, i derivati che assicurano un investitore sul rischio default sul debito pubblico italiano. Sui mercati infatti ci sono due cds diversi: uno copre dal rischio ridenominazione, l’altro no. Il primo ha una copertura più ampia e prezza 220 punti base, l’altro non rimborsa in caso di ridenominazione e per questo ha un valore più basso: 134. La differenza tra i due valori, 86 punti, è il prezzo del rischio Italexit. Un prezzo che vale il 39% del totale. Riparametrato agli attuali valori del differenziale Bund-BTp una fetta del genere equivale a circa 100 punti di spread. Il che, stando alle simulazioni fatte dall’Ufficio parlamentare di bilancio è come dire 12,9 miliardi di interessi in più sul triennio 2018-2020.

«Non credo che si arriverà mai a Italexit - commenta Domenico Rizzuto di DR Finance Consulting - perché non conviene a nessuno. Meno che mai alle aziende del Nord Italia che costituiscono la base elettorale di Salvini. I miniBoT sono solo una provocazione per alzare la posta nella trattativa con Bruxelles. Alzare i toni è solo una strategia negoziale». Una strategia molto costosa per il Tesoro che vede la spesa per interessi crescere sempre di più erodendo lo spazio fiscale di manovra. «I nostri partner dell’Eurozona stanno facendo risparmi importanti sulla spesa per interessi grazie ai tassi negativi e possono fare investimenti. Noi non ce lo possiamo permettere».