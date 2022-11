Dal Pnrr all’energia, dalla riforma del patto di stabilità ai balneari, i dossier sul tavolo della trasferta Ue di Meloni

Riforma del Patto di stabilità

La proposta della Commissione Ue arriverà il 9 novembre. Per l’Italia, alle prese con un deficit e un debito ben al di sopra dei parametri di Maastricht, sarà un importante banco di prova per la futura gestione dei conti pubblici. Alcune cose sono già chiare: la sorveglianza sarà più stretta per i paesi a debito elevato (tra cui l'Italia), ma si uscirà dal dogma, in realtà mai messo in pratica, del taglio annuale di un ventesimo del debito/pil superiore al 60 per cento. Si profilano piani di aggiustamento dei conti negoziati e verificati ogni anno con Bruxelles (però l'ultima parola è sempre degli stati) per garantire una riduzione progressiva dell'indebitamento in un arco di almeno quattro anni, estensibili a sette, imperniati sul rispetto di una singola regola sull'incremento della spesa pubblica. Spalmare gli aggiustamenti su tempi più lunghi di un anno avrebbe come contropartita una supervisione europea più stretta. Difficile sfuggire a tale contropartita.

Mes

C’è sempre sul tavolo la questione del Mes (Meccanismo europeo di stabilità), cioè della ratifica delle modifiche al trattato che lo ha istituito, modifiche contestate sia dalla Lega che da Fratelli d’Italia (all’epoca anche dal Movimento 5 Stelle). La stessa Meloni a fine 2019 presenziò a una manifestazione davanti alla sede del Consiglio europeo dichiarandosi contro la ratifica. Finora l’Italia si è riparata dietro la Germania, che non ha ratificato quel trattato perché in attesa del vaglio della corte costituzionale tedesca, tuttavia l’impegno più volte reiterato è procedere alla ratifica.

Migranti

La gestione dei flussi migratori è da anni al centro di scontri e polemiche. Da un lato l’Italia frena sullo sbarco degli irregolari raccolti in mare dalle navi delle Ong, dall’altro l’Ue sottolinea la necessità che i salvataggi avvengano il più rapidamente possibile.

Concessioni balneari

L’Ue da anni chiede all’Italia di applicare la direttiva Bolkestein mettendo a gara le concessioni degli stabilimenti. Il nuovo governo ritiene la cosa incostituzionale e mette in discussione la supremazia del diritto Ue su quello nazionale.

Etichetta nutrizionale

L’Italia è impegnata da anni in una battaglia a Bruxelles per evitare che l’Ue adotti il modello francese a semaforo Nutriscore - ritenuto fuorviante e penalizzante per i prodotti italiani - per indicare le proprietà nutrizionali degli alimenti.