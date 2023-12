Udine al top della qualità della vita, Roma in fondo alla classifica

Loading...

I nuovi indicatori inseriti nel 2023

Da qui nasce la scelta di inserire 17 indicatori “nuovi” tra le 90 statistiche selezionate dalla redazione per l’edizione 2023 della qualità della vita, in grado di documentare i progressi fatti oppure le fragilità emergenti.

1) Ad esempio il rallentamento del mercato immobiliare residenziale, frenato dalla corsa dei tassi di interesse sui mutui, viene fotografato dai tempi medi di vendita nella categoria «Ricchezza e consumi» . Qui debutta anche l’incidenza delle famiglie con un Isee sotto i 7mila euro, riferito all’anno 2022, in cui sono stati elaborati oltre 10 milioni di indicatori della situazione economica delle famiglie, sulla spinta della nuova misura universale dell’assegno unico.

2) In «Affari e lavoro» fa il suo esordio il gender pay gap, inteso come il divario retributivo tra i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato (in % sulla retribuzione media annua maschile). Al suo fianco entra in scena anche il numero di lavoratori domestici in rapporto alla popolazione, un indicatore sempre più capace di misurare il lavoro “regolare” nei servizi di cura della persona.

3) In pieno inverno demografico torna il tasso di fecondità in «Demografia, salute e società» , mentre il cosiddetto “indice della solitudine” mostra quanto è alta la quota di persone sole sul totale delle famiglie residenti. Attenzione, per la prima volta, anche alle difficoltà legate ai consumi alimentari attraverso la diffusione dei farmaci contro l’obesità e alla salute mentale, che si scontra con un numero troppo esiguo di professionisti in psichiatria e psicologia clinica che esercitano sul territorio.

4) In «Ambiente e servizi» tra le novità, grazie ai dati della Fondazione Cima, anche l’aumento delle temperature rispetto alle medie climatiche di lungo periodo (il 2022 è stato l’anno più caldo dal 1961, superando di 0,58°C il precedente record del 2018). In questa categoria debuttano anche i progetti finanziati dal Pnrr sul territorio che, dagli asili nido alle infrastrutture, cambieranno il volto del Paese. Torna anche, sempre in rapporto alla popolazione residente, il dato delle farmacie, diventate ormai dei poli sanitari capaci di erogare servizi di base, vaccini e assistenza.