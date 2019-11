Dal Politecnico di Milano la rotta per il futuro

Conte, che elogia il Politecnico come modello esemplare ed eccellenza per la ricerca, ricorda così ad esempio il credito d’imposta al 50% per gli investimenti incrementali in ricerca e sviluppo, il Fondo nazionale per l’innovazione con una dote di quasi un miliardo per favorire le start-up, la nascita dell’Istituto Nazionale per la Ricerca, strumento che dovrà pilotare e stimolare l’intero sistema, identificando anche le linee guida strategiche su cui investire. Del resto - spiega Conte - solo attraverso l’innovazione l’Italia sarà in grado di reggere alla sfida della concorrenza globale e la strada da seguire è quella di rendere il Paese una sorta di laboratorio per la sperimentazione di nuove tecnologie.

«In molti ambiti di ricerca abbiamo accumulato un ritardo - ammette il premier - ma l’Italia ora ha cambiato passo e il Politecnico di Milano può aiutarci a colmare quel divario».

I numeri

E scorrendo la carta di identità dell’ateneo si verifica in effetti come si tratti di un candidato chiave per svolgere quel ruolo, forte di un bacino di 45mila studenti che nella stragrande maggioranza dei casi vengono avvicinati e “acquisiti” dalle imprese ben prima del conseguimento del titolo di studio. Tasso di occupabilità che rappresenta il riconoscimento più immediato della qualità della struttura, tredicesima assoluta in Europa per numero di progetti finanziati dal programma Horizon 2020 (primo ateneo in Italia), tra le migliori venti al mondo nelle tre aree di studio Architettura, Design e Ingegneria, in grado di intercettare ogni anno 120 milioni di fondi esterni per finanziare progetti di ricerca, forte di 1862 brevetti e di un incubatore che ospita 123 start-up. Struttura che a breve dovrà trovare nuovi spazi, vista la massa di richieste di insediamento in arrivo.

Così, se in altri contesti il collegamento con la Stazione Spaziale Internazionale pare a volte un poco stucchevole e posticcio, qui le parole di Luca Parmitano sono perfettamente integrate nel contesto. «Ai ragazzi dico di guardare lontano - spiega il neo comandante Iss dal maxischermo mentre galleggia tra cavi e monitor - perché alcuni di voi sono certo che un giorno saranno qui. Quelli che lo vorranno».

E negli sguardi degli studenti, in sala, ci si accorge che in fondo potrebbe andare proprio così.