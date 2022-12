Dal popolare Mercato del Capo all’elegante Palazzo Sovrana

Proprio all'interno di questo labirinto dagli intensi afrori, tra i banchi colorati e appicciati come in un suq orientale ci si imbatte inaspettatamente nel Bistrot delle Angeliche: quattro ragazze hanno creato in questo caos di sapori e colori un nido gastronomico lindo e salubre in cui fanno convogliare le prelibatezze da ogni angolo dell'isola, dalla campagna al mare, proponendo piatti sinceri e genuini. Il locale è stato realizzato con l'estro degli artigiani locali, le piante prelevate dal macchia mediterranea siciliana contribuiscono a ravvivare la carta da parati.

Anche Palazzo Sovrana rappresenta una lieta ri-scoperta. Questa dimora sorta prima del Teatro Massimo gli strizza l'occhio dalla sua panoramica terrazza. Sede di storiche sartorie e calzaturifici, adesso è un posto davvero speciale per soggiornare nel cuore della città, tra arredi eleganti e sofisticati assai contemporanei.



