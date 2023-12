Dal porto di Venezia a quello di Taranto la mappa delle opere negli scali italiani

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tempo di bilanci anche per la Commissione Via Vas e la sua attività di controllo della compatibilità ambientale delle opere, questa volta nei porti italiani. Cinquanta le istanze di Via esaminate per un valore totale di poco più di 3 miliardi di euro, 7 di queste sono in fase di elaborazione e comunque chiuderanno entro l’anno e altre 14 in attesa di contributi da altri enti. Mediamente - spiega l’organo presieduto da Massimiliano Atelli - sono stati analizzati circa 4,75 istanze al mese. Sui porti, spiega il dossier inviato al ministro Pichetto Fratin, non ci sarebbero arretrati.

Gli interventi al centro Nord

Dal porto di Venezia a quello di Taranto, sono sette gli interventi strategici per i quali la Commissione Via ha acceso semaforo verde. È il caso della piattaforma logistica Fusina dello scalo veneto il cui obiettivo è correlato alla realizzazione del Terminal RoRo per spostare parte del traffico commerciale dalla stazione marittima di Venezia

(Tronchetto) all’area industriale di Porto Marghera: un “dirottamento” necessario per preservare la città lagunare e indirizzare il traffico commerciale verso un'area dotata di migliori infrastrutture in grado di accogliere e smistare le merci e i passeggeri in transito senza pesare sul centro storico di Venezia. I lavori, iniziati nel 2012, erano sospesi nell'attesa di completamento dell'iter di valutazione di impatto ambientale che ha dato finalmente il via libera. Sempre in Veneto la Commissione ha dato parere tecnico positivo al Terminal plurimodale offshore al largo della costa veneta: si tratta di un procedimento arrivato in pendenza di appalto e inizio dei lavori pena la decadenza dei finanziamenti.

Tra le opere strategiche non può non essere ricordata anche la nuova diga Foranea del porto di Genova, in particolare l’ambito di bacio di Sampierdarena. «Anche in questo caso il parere tecnico, in continuità con altre procedure già concluse da due anni, a cominciare dal parere di compatibilità ambientale, è stato espresso dalla Commissione con circa quaranta giorni di anticipo rispetto a quanto previsto per legge, sempre per avere riguardo alla scadenza dei finanziamenti (Progetto PNRR)», spiega il documento.

Infine, ma non per ordine di importanza, il recente via libera alla piattaforma Europa del porto di Livorno. Si tratta di uno dei primi scali portuali in Italia con un traffico di 44 tonnellate di merci e 9 milioni di passeggeri all'anno. La Commissione nelle scorse settimana ha licenziato l'opera, che in attuazione del piano regolatore portuale, dà vita al primo lotto di un ampliamento pensato per accogliere le grandi navi, con 3 km di banchine, 2 grandi terminal, milioni di metri quadri di nuove aree e un nuovo ingresso portuale con fondali fino a -20 metri. L'appalto è in corso ma essendo l'opera finanziata dalla

Regione Toscana, dal Cipe e dal Mit, il via libera al procedimento di impatto ambientale di fatto ha sbloccato le procedure.

Gli interventi al Sud

Scilla, Trapani e Palermo sono i tre interventi più importanti sbloccati nel Mezzogiorno nel corso di quest’anno. L’ammodernamento del porto di Scilla è considerato cruciale per lo sviluppo portuale di un Comune ben conosciuto internazionalmente e crocevia di importanti flussi turistici ma anche per dare un segnale della presenza dello Stato in un

Comune commissariato per ragioni di infiltrazioni mafiose. La Commissione nel dare via libera alla valutazione di impatto ambientale ha anche suggerito miglioramenti sempre rivolti alla sostenibilità dell’opera. Venendo poi al porto di Trapani l’istruttoria che ha ricevuto parere favorevole riguarda la messa in esercizio del nuovo molo Ronciglio e risagomatura della ex diga frangiflutti Ronciglio. L’obiettivo è di ammodernare lo scalo siciliano conquistando gli spazi necessari per la sicurezza, per la manovrabilità e la navigabilità delle imbarcazioni nel porto. Il progetto era già stato oggetto di verifica di assoggettabilità e di parere di Via parzialmente negativo e interlocutorio. Infine il porto della Bandita di Palermo che ha ottenuto verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale nell’ambito dei progetti Pnrr. L'opera è fondamentale per la

riqualificazione di un tratto di costa della città di Palermo, da tempo in stato di degrado

urbanistico e funzionale. «L'intervento - spiega il documento - è parte, infatti, di un sistema di iniziative riguardanti un tratto di costa, con l'obiettivo di rimuovere strutture precarie e manufatti abbandonati». Ma non solo: «Si tratta anche di recuperare a parco la porzione di costa più prossima alla strada nell'ambito del quale prevedere attrezzature e sevizi per la collettività; riqualificare gli arenili esistenti; razionalizzare e, in alcuni tratti, ampliare il tratto di via Messina Marine interessato al fine di, nell'ottica del decongestionamento e conseguente disinquinamento dell'area, ottenere una maggiore fluidità del transito».