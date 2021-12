Dal Pos al tetto al contante, tutte le misure in arrivo per incentivare i pagamenti con carta

Dl fisco, tetto 3mila euro contante negoziazione pronti mezzi pagamento valuta

Nel decreto fiscale collegato alla manovra che sta per ottenere il via libera definitivo della Camera è previsto un articolo che cambia la soglia all’utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta. In particolare, si esclude la riduzione da 2mila a mille euro del tetto che scatta il 1 gennaio prossimo in via generale per l’utilizzo del contante e si ripristina la soglia di 3mila euro precedente a luglio 2020.

Dl Recovery: bonus più facili con piattaforma PagoPa

L’esigenza di una maggiore trasparenza e tracciabilità non riguarda solo i pagamenti. Con un emendamento al decreto Recovery che ha ottenuto il via libera della commissione Bilancio della Camera è stata infatti prevista la possibilità di erogazione dei bonus per beni e servizi anche attraverso l’infrastruttura se il pagamento è stato effettuato attraverso uno strumento tracciabile. È un sistema che poggerà sull’infrastruttura “Centro Stella” dei pagamenti elettronici che PagoPa implementerà con questo obiettivo.