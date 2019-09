Dal prefetto Lamorgese alla signora dei droni Pisano, le quote rosa del Conte bis

GUARDA IL VIDEO - Dallo stop all'Iva a Roma Capitale: il programma giallorosso

Alla Pa Fabiana Dadone, probiviro del movimento

Alla Pubblica amministrazione prende il posto di Giulia Bongiorno la cuneese pentastellata Fabiana Dadone. Classe 1984, laurea in giurisprudenza, è stata praticante avvocato a Ceva (CN). Molto attiva nel volontariato e nelle prime battaglie pentastellate, nel 2013 è stata eletta deputata nella circoscrizione Piemonte 2. Nel febbraio 2015 è diventata capogruppo e portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera subentrando al parlamentare Andrea Cecconi. Nel 2018 viene rieletta per il secondo mandato in Parlamento. É diventata lo scorso anno referente della piattaforma Rousseau per la funzione Scudo della Rete, che ha come obiettivo la difesa di iscritti ed eletti pentastellati dalle cause legali intentate contro di loro, contro il movimento e la piattaforma. Il 25 giugno 2019 è probiviro, parte del collegio di 3 persone stimate incaricato di esprimere pareri autorevoli e di risolvere divergenze all'interno del M5S.

Alle Pari opportunità Elena Bonetti

É andato a una donna il ministero delle Pari opportuntità. Passato da scout e da dirigente Agesci, la Bonetti è professore associato di analisi matematica all'università di Milano dal 2016. Ha un Phd in matematica nel 2002 e collabora, fre le altre, con il Cnr. Si è laureata nel 1997 all’Università di Pavia, alunna del collegio Ghislieri. «Il mio lavoro di docente universitaria mi ha regalato sempre un ricco e coinvolgente incontro con i giovani, con i quali condivido il mio cammino professionale», si legge nelal biografia sul sito del Pd. É stata eletta nelle file del Pd nel 2018. Renziana, ha fra le altre organizzato il corso di formazione politica “Meritare l’Italia”: quattro giorni per gli under 30 contro “la cultura dell'uno vale uno”.

Alle Infrastrutture arriva Paola De Micheli

Paola De Micheli, piacentina, classe 1973, vicesegretaria del Pd, è la neo ministra alle Infrastrutture. Manager del settore alimentare, succede al pentastellato Danilo Toninelli sulla poltrona del ministero delle infrastrutture di Porta Pia. Entrata in politica a metà degli anni '90 nel centrosinistra, è stata sottosegretario di Stato alla presidenza del consiglio dei ministri dal 23 settembre 2017 al 1° giugno 2018, sottosegretario di Stato del ministero dell'Economia e delle Finanze, Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del Centro Italia del 2016 e 2017. É stata anche responsabile nazionale delle piccole e medie imprese nel dipartimento di economia del Pd, nell’era della segreteria di Pier Luigi Bersani. Dal luglio 2016 è anche presidente della Lega pallavolo serie A.

Nunzia Catalfo al Lavoro

Resta pentastellato il dicastero del Lavoro, dove al posto di Luigi Di Maio arriva Nunzia Catalfo, catanese, classe 1967. Attivista dal 2008 del M5S, la pentastellata ha contribuito alla stesura del ddl sul reddito di cittadinanza, nato da una sua idea. Deposita il ddl nel 2013, poco dopo essere stata eletta senatrice nella circoscrizione Sicilia nelle file del M5S. Rieletta senatrice nel 2018 nel collegio uninominale di Catania, il 21 giugno 2018 è stata eletta presidente della commissione Lavoro del Senato.