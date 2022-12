Dal price cap a un fondo europeo per gli aiuti, ecco le proposte dell’Italia al vertice Ue

L’Inflaction Reduction Act americano sotto esame

L’Italia chiede inoltre che siano resi disponibili il prima possibile fondi europei per gli aiuti a famiglie e imprese. Qui il dibattito si intreccia con l’altra questione all’ordine del giorno: le relazioni transatlantiche. Sotto la lente gli ultimi provvedimenti del Governo Usa, come l’Inflaction Reduction Act da 750 miliardi di dollari, di cui 369 miliardi contro il cambiamento climatico per incentivare la produzione di energia pulita. Nelle comunicazioni alle Camere prima del Consiglio, Meloni ha già osservato come il provvedimento «desta preoccupazione, perché non possiamo nascondere i potenziali effetti distorsivi e discriminatori verso le imprese europee che potrebbe generare». La stessa presidente della Commissione Ursula von der Leyen aveva evidenziato a inizio dicembre i rischi di «concorrenza sleale» tra le due sponde dell’Atlantico.

Le resistenze a un nuovo fondo sovrano Ue

Sembra difficile, però, che gli Stati membri possano convergere sull’istituzione di un nuovo fondo europeo fondato sull'emissione di debito comune per finanziare il sostegno alla competitività dell'industria Ue e alla transizione energetica, che sarebbe gradito a Italia e Francia. Von der Leyen ha rilanciato la proposta, ma anche su questo tema si è materializzato quasi lo stesso fronte dei Paesi contrari al price cap, capitanato da Germania e Olanda. «Non sarebbe un miglioramento della nostra competitività e della nostra stabilità, sarebbe una minaccia», ha tagliato corto il cancelliere tedesco Scholz. È evidente che in questa partita, alle battute iniziali, finirà anche l’impegno dei Paesi ad alto debito come l’Italia a rispettare gli impegni con l’Europa, Pnrr in testa.

Verso regole più semplici per gli aiuti di Stato

Certo è che Bruxelles vuole evitare di aprire una guerra commerciale con gli Stati Uniti di Biden. L’orientamento è un altro: semplificare il quadro regolatorio degli aiuti di Stato, che oggi penalizza il sistema industriale europeo.

Vicinato Sud, stabilità Mediterraneo obiettivo prioritario

Alla discussione strategica sul vicinato meridionale dell’Ue, regione che comprende dieci Paesi non appartenenti all’Unione (Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia), l’Italia intende invece sostenere con convinzione la centralità delle relazioni e l’importanza di un Mediterraneo stabile per la stabilità del Vecchio Continente, nonché rivendicare il ruolo di cerniera e ponte energetico naturale tra Mediterraneo ed Europa.

Immigrazione da affrontare in via strutturale

«Avete visto quanto questo Governo stia proiettando l’Italia sulla sua dimensione mediterranea, sul rapporto con il Nordafrica», ha detto Meloni prima di entrare in Consiglio. «Diventa molto importante sia in termini di cooperazione e cooperazione energetica, sia per tutto quello che riguarda la vicenda migratoria che chiediamo di affrontare su un piano strutturale. Faremo la nostra parte». Pure sui Balcani, i leader europei ribadiranno la necessità di una stabilizzazione dell’area come tassello centrale per la sicurezza europea e l’urgenza di rilanciare i negoziati di adesione con i Paesi dell’area.