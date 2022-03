Covid, dal primo aprile per gli over 50 al lavoro basterà il tampone

Il nodo risalita dei contagi

Su questo ci sarà un nuovo confronto a Palazzo Chigi prima del Cdm nella Cabina di regia alla quale parteciperanno oltre al premier e ai capi delegazione della maggioranza gli esperti del Cts. Che predicheranno ancora cautela visto la risalita significativa dei contagi a cui però non sembra seguire un aumento della pressione sugli ospedali. L’aria che tira è però positiva anche se restano ancora alcuni punti da chiarire e sui quali alta è l’attenzione dei Governatori. Il ministro della Salute Roberto Speranza ieri alla Camera ha confermato comunque sia la fine dello stato di emergenza che, per oggi, il calendario delle riaperture.

Stop quarantena a scuola

Le novità riguarderanno anche la scuola dove non saranno previste più quarantene per intere classi (in questi giorni si è registrato un nuovo picco): in dad ci andranno solo gli studenti positivi, tutti gli altri (vaccinati e non) resteranno in presenza. Addio anche all’obbligo di Ffp2 in classe - resterà però nei trasporti -, mentre più in generale si dovrà continuare a ricorrere alla mascherina al chiuso ancora per qualche settimana.

Ieri le Regioni hanno anche chiesto di valutare l’ipotesi di abolire la quarantena per chi risulta positivo ma è asintomatico. Una misura questa che oggi difficilmente sarà già adottata, ma la strada se il virus dovesse finalmente diventare endemico come sembra è ormai tracciata.

Deroga per mascherine chirurgiche

Le Regioni segnalano anche che con la decadenza dello stato di emergenza, le mascherine chirurgiche non sono più classificate come «Dpi»: per questo serve una deroga altrimenti in tutti i luoghi di lavoro diventerebbe obbligatorio l'uso delle Ffp2, «con evidenti maggiori costi non giustificati».