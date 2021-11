Dal private banking 60 miliardi potenziali sull’economia reale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Basterebbero due riforme. Due cambiamenti alla normativa italiana ed europea. Sarebbero sufficienti due sole “spintarelle”, su cui già Governo e Unione europea stanno lavorando, per fare in modo che dal mondo del private banking italiano possano arrivare nei prossimi anni fino a 60 miliardi potenziali sull’economia reale: cioè sulle piccole e medie imprese non quotate (italiane e non) e sulle infrastrutture. Insomma: sulla crescita del Paese. La stima è di Aipb, l’Associazone italiana private banking...