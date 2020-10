Dl Agosto, ok all’ultima fiducia. Dal prolungamento della Cig alle novità sul superbonus 110%, il decreto in 20 mosse di Andrea Carli

In serata la Camera darà il via libera al decreto “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, cosiddetto “decreto Agosto” (Dl 104/2020) dopo che sul provvedimento è stata votata la fiducia che ha ricevuto 204 sì. La terza manovra messa in campo dal governo per rilanciare un'economia travolta dall'emergenza sanitaria Covid-19 (e il terzo scostamento di bilancio) è legge.

Un provvedimento che è diventato via via più corposo, passando dai 115 articoli del testo uscito dal Consiglio dei ministri ai 165 di quello convertito in legge. Oltre alle norme originarie (prolungamento della cassa integrazione, divieto di licenziare, rateizzazione dei versamenti sospesi) nel passaggio parlamentare, in particolare al Senato sono entrate altre misure, quali la ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ricevuti dalle imprese per attività di ricerca e sviluppo, la rivisitazione del superbonus del 110%, la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Come nei precedenti decreti varati per far fronte all'emergenza coronavirus, la parte del leone nel Dl Agosto la fanno ancora una volta gli strumenti di sostegno al reddito, dalla Cig Covid alle nuove indennità che assorbono, insieme alle misure per incentivare il lavoro, circa 12 miliardi di euro sui 25 miliardi stanziati. Ecco, in estrema sintesi, alcune delle misure principali.