Dal quantitative easing alle imprese ai singoli cittadini, le misure di supporto alle economie nel mondo in dieci domande di Pierangelo Soldavini

L’emergenza sanitaria è tutt'altro che finita, ma Governi e Banche centrali in tutto il mondo si stanno preparando a tamponare gli effetti economici della crisi. Anche in Europa e in Italia.



Il quiz della settimana

● Domanda 1: Quando rimbalzeranno le Borse? Ecco l'indice che può anticiparlo

● Domanda 2: Bce, acquisti senza limiti: Qe con il turbo contro la pandemia

● Domanda 3: Fed: Qe illimitato contro le devastazioni economiche e finanziarie del coronavirus

● Domanda 4: Usa, il Senato approva il piano record da 2.000 miliardi di aiuti

● Domanda 5: Cura Italia: tutte le misure per famiglie, lavoratori, imprese e sanità

● Domanda 6: Coronavirus, scopri come difenderti dalla sospensione del mutuo alle garanzie per le imprese

● Domanda 9: Olimpiadi di Tokyo rinviate al 2021: a rischio 18 federazioni internazionali

● Domanda 10: Cibo, bit e farmaci: la «virus economy» che non conosce la crisi