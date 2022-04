Dal Real Madrid alle infrastrutture: lo «squalo» Perez all’assalto di Atlantia

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Spagna c’è chi lo chiama “El Conseguidor”, cioè uno che quando si mette in testa una cosa la porta a casa; e chi invece, più critico, lo definisce “El Tiburon”, cioè lo squalo. Una cosa è certa: Florentino Perez, 75 anni lo scorso 8 marzo e un patrimonio personale stimato da Forbes in circa 2 miliardi di euro, è l'uomo simbolo della finanza spagnola e non solo.

Da Zidane a Mbappé

Sulla carta d'identità ha scritto “costruttore” ma i profani, cioè coloro che non masticano tutti i giorni bilanci e quotazioni di Borsa...