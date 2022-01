Dal Registro al codice Ateco, verso nuove norme sulla trasparenza delle lobby

Le reazioni dei partiti

«È il primo passo per regolamentare anche in Italia la rappresentanza di interessi, nel nome della trasparenza e della partecipazione ai processi decisionali. In questo senso, è una legge “europea”, capace di colmare un vuoto normativo più volte segnalato in questi anni da diverse istituzioni», commenta ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta. «Un traguardo storico del Parlamento, grazie all’azione del M5S. I rapporti fra politica e interessi economici devono essere trasparenti, alla luce del sole e chiari ai cittadini. Basta zone grigie», scrive su twitter il presidente del M5S Giuseppe Conte. «Ora il nostro impegno sarà massimo affinché si giunga con celerità all’approvazione definitiva del testo anche al Senato», fanno eco i senatori pentastellati in commissione affari costituzionali al Senato. «In una società plurale dove gli interessi si organizzano, si organizzano centri studi e si propongono leggi ed emendamenti, noi abbiamo bisogno di una normativa che strutturi queste attività e abbiamo bisogno, soprattutto, di restituire a questa pluralità di voci anche la voce di coloro che sono portatori di interessi generali della democrazia che si organizza in partiti». Così Fausto Raciti nella dichiarazione di voto, a nome del gruppo Pd, alla legge che disciplina l’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

Quasi mezzo punto sul Pil da mancata regolamentazione

Per Pier Luigi Petrillo, professore di lobbying alla Luiss Guido Carli, «questo Parlamento approvando il disegno di legge a larghissima maggioranza, senza nessun voto contrario, ha dimostrato quando sia urgente intervenire sul tema. L’Ocse stima che la mancata regolamentazione del lobbying incida per quasi mezzo punto sul Pil perché allontana imprese ed investimenti. Non c’è solo una urgenza economica ma anche civile: sapere quali interessi influenzano le decisioni di chi ci governa, consenta al cittadino di valutare l’operato del decisore e di votare con maggiore consapevolezza». Il disegno di legge approvato ha qualche criticità, secondo il costituzionalista, «come ad esempio l’esclusione dei dirigenti pubblici dagli obblighi di trasparenza (non sono considerati decisori pubblici) o la possibilità per un parlamentare, appena cessato dall’incarico, di cambiare casacca e diventare un lobbista». Tuttavia è comunque «una data storica», tiene ad rimarcare Petrillo che aveva coordinato le commissioni governative (Prodi-Santagata e Letta), insieme a Michele Corradino e Roberto Garofoli, per elaborare un provvedimento sul lobbying. «Ci sono voluti 46 anni per vedere approvata in prima lettura un disegno di legge sulle lobby. Il primo risale al 1976 e da allora ad oggi ne sono stati presentati 97, ma mai discussi o approvati anche solo da un ramo del Parlamento».