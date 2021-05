Dal registro di presenza al metro di distanza tra i letti in caso di pernottamento, le regole per i centri estivi

4' di lettura

La chiusura delle scuole si avvicina e le famiglie cominciano a pensare al dopo, a come coniugare gli impegni lavorativi con la gestione dei figli. I ministri Speranza e Bonetti venerdì 21 maggio hanno firmato un’ordinanza con le nuove linee guida per i centri estivi. Un pacchetto di indicazioni che va dal “registro di presenza” per consentire il tracciamento di eventuali contagi coronavirus all'obbligo di mascherine per gestori e bambini sopra i 6 anni, dalle posate monouso a ingressi e uscite scaglionati. È stato l’ennesimo aggiornamento, dopo le versioni del 17 maggio 2020 e al 14 gennaio di quest’anno.

Le regole disciplinano i centri diurni ma anche i campi estivi che prevedono il pernottamento e dovranno essere seguite da tutti gli enti che organizzano, dagli asili nido alle parrocchie, dagli enti culturali agli scout. Rispetto alle precedenti linee guida, non è previsto un rapporto numerico prestabilito e fisso tra educatori/animatori e ragazzi, né la divisione rigida per età. Il calendario per la riapertura dei centri estivi varia a seconda delle regioni: primo giugno per Veneto e Liguria, l’8 in Emilia Romagna, 15 giugno nel Lazio. Ecco alcune delle indicazioni previste.

Registro di presenza da mantenere per 14 giorni

Il gestore deve prevedere un registro di presenza di chiunque sia presente alle attività, per favorire le attività di tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti. Il gestore deve mantenere il registro per 14 giorni.

Iscrizione obbligatoria per accedere alle attività

L'accesso alle attività deve avvenire tramite iscrizione. È compito del gestore definire i tempi e le modalità per l'iscrizione, dandone comunicazione al pubblico e con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività proposte

Distanziamento e mascherina obbligatori anche all’aria aperta

L'utilizzo degli spazi all'aria aperta da parte dei minori, con l'accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto responsabile, ove necessario, avviene nel rispetto del distanziamento fisico di almeno un metro e con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale secondo la normativa vigente. Per “spazi all’aria aperta” si intendono, solo per fare qualche esempio, parchi, spiagge, ma anche giardini pubblici e botanici, giardini privati, aree di interesse storico e culturale. Il distanziamento fisico va mantenuto «seppur

con i limiti di applicabilità per le caratteristiche evolutive degli utenti e le metodologie educative di un contesto estremamente dinamico». Le mascherine non dovrebbero essere utilizzate nel caso di bambini con meno di 6 anni di età, di persone con difficoltà respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o di persone con disabilità tale da rendergli impossibile la rimozione della mascherina senza aiuto da parte di un'altra persona.