Dal Regno Sabaudo alle mosse del Governo: continua la telenovela delle Province

Il progetto di revisione costituzionale e il referendum del 2016

La riforma Delrio sarebbe dovuta essere temporanea, in quanto si accompagnava al progetto di riforma costituzionale che prevedeva la soppressione delle province quali enti costituzionalmente necessari. Venuto meno il progetto di revisione costituzionale, all’esito del referendum del 4 dicembre 2016, si è aperto il dibattito sull’opportunità di un nuovo intervento legislativo. In questo contesto, il decreto legge 91/2018 ha disposto l’istituzione di un tavolo tecnico-politico, presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, per la redazione di linee guida finalizzate a una serie di obiettivi, tra i quali l’avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane. Nel corso degli ultimi anni sono intervenute inoltre alcune disposizioni che hanno modificato la disciplina delle elezioni provinciali.

Il gruppo di studio per la modifica dell’ordinamento degli enti locali

Il 6 luglio 2020 si è insediato presso il Ministero dell’interno un gruppo di studio per la modifica dell’ordinamento degli enti locali, nominato dal Ministro pro tempore, anche in vista della elaborazione di uno specifico disegno di legge delega in materia. I lavori di elaborazione del disegno di legge sono proseguiti nel corso della legislatura e il disegno di legge di revisione del TUEL è stato dichiarato collegato alla manovra di bilancio nella Nadef 2020 e nella Nadef 2021. Tuttavia il provvedimento non è stato presentato alle Camere entro la fine della legislatura.

Le risorse

Durante l’emergenza pandemica Covid, l’espletamento delle funzioni fondamentali delle province è stato sostenuto, nel 2020 e nel 2021, mediate un Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali. Il carattere straordinario e non continuativo che ha caratterizzato le misure finanziarie adottate per far fronte alla crescente difficoltà delle province di adempiere alle proprie funzioni, ha inciso sulla capacità di programmazione degli enti, tanto da indurre lo stesso legislatore a prevedere in questi ultimi anni la facoltà per questi enti di ridurre l’orizzonte di bilancio dal triennio al singolo anno. E anche questa esigenza ha spinto gran parte delle forze politiche a mettere al centro dell’agenda un restyling di quanto fatto nove anni fa.