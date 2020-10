Dal riciclo packaging innovativi di Cristiana Gamba

1' di lettura

GS4Plastic è una start up innovativa con un forte know-how tecnologico su polimeri, processi e tecnologie in ambito plastico che sviluppa idee, progetti e packaging innovativi partendo da materiali riciclati. Le 3 aree di business sono: design e sviluppo di contenitori (rPET, rHDPE e specialties); progetti di ricerca e innovazione su polimeri, tecnologie e processi (EU calls); formazione tecnica in ambito polimerico e tecnologico.

L’innovazione

Le innovazioni in corso sono: Faster_01 - Additivo speciale per aumentare le proprietà termiche e meccaniche dell’rPET (patent pending e accordo con produttore di masterbatch);

Infinity wave bottle - Packaging sostenibile e riutilizzabile ad alta resistenza termica e meccanica (stampo prototipo già realizzato); StrongPET - Processo specifico per la realizzazione di bottiglie e bombole in PET o rPET per prodotti hotfill e aerosol ad elevatissima resistenza termica e meccanica; e infine Te.M.P. - Tecnologia a microonde per la purificazione e rigradazione di rPET e rHDPE con consumi e tempi di permanenza molto più bassi delle tecnologie tradizionali.