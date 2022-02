Dal rilancio dell’edilizia l’assist per rulli e pennelli Viadana torna a crescere

Cinghiale, oltre otto milioni di ricavi e 27 addetti, da poche settimane marchio storico di interesse nazionale, è il brand più rappresentativo del territorio e insieme ad altre aziende ha imboccato la strada dell’innovazione, investendo un milione di euro per un nuovo impianto automatico 4.0, macchinario che con l’assistenza di due soli addetti è in grado di realizzare 20mila pennelli al giorno. «Lo scorso anno - spiega l’imprenditrice - abbiamo realizzato quattro milioni di pezzi ma ora pensiamo di arrivare anche oltre, le previsioni sono ancora positive».

Senza scatti estremi, tuttavia, per un distretto rimasto vivo e vitale ma ancorato quasi esclusivamente al mercato interno, con l’export a valere in media poco più del 10% delle vendite. Non certo un punto di arrivo ideale, soprattutto in un’ottica di crescita dimensionale, decisamente una buona notizia, invece, nel momento in cui grazie ai bonus riparte a razzo il mercato dell’edilizia producendo effetti positivi per un ampio indotto. Come sperimentato da Bulova, azienda in cui è presente già la quarta generazione, Pmi da 21 addetti che lo scorso anno ha toccato il top di sempre in termini di vendite, 9 milioni di euro.

«Qualcosa gli incentivi hanno fatto - racconta Paolo Biacchi - e anche il nostro settore è stato preso un poco a rimorchio. L’altro effetto positivo è stato il ritorno del fai-da-te, forse spinto dal forzato lockdown di tante famiglie. Anche gli ordini 2022 sono partiti bene ma direi che non ci entusiasmiamo, bisogna sempre tenere i piedi per terra». Anni positivi questi ultimi sono stati anche per Pennellificio 2000, 19 addetti e 6,5 milioni di vendite.

«Il distretto tiene - spiega Rossano Orlandini - e per quello che si vede di chiusure non ce ne sono. Il lavoro c’è, le cose non vanno male, anche se bisogna dire che i rincari delle materie prime ci complicano parecchio la vita: è difficile trasmettere ai clienti queste difficoltà. Ad ogni modo, non siamo mai andati indietro e non credo che accadrà neppure quest’anno». Anche qui gli investimenti proseguono, con un macchinario automatico di produzione costato più di un milione, in grado di arrivare a produrre fino a 1500 pezzi l’ora.

Strategia di investimento adottata anche da Ergon Line, 20 addetti, di recente ceduta dall’imprenditore a quattro dipendenti, l’unica realtà del distretto specializzata nei soli rulli. «I conti 2021 - spiega il neo-socio Michael Trentini - mostrano per noi una crescita del 15-20%, siamo oltre i tre milioni di ricavi. Crescita in parte legata ai bonus in Italia, in parte alla minore concorrenza cinese: in un rullo il costo di trasporto incide per il 30% e l’impennata dei noli sta penalizzando le produzioni che arrivano da lontano».