Dal rimpasto ai ricongiungimenti familiari a Natale, alla cabina di regia, quando Renzi si smarca dal governo Il redde rationem finale con il presidente del Consiglio potrebbe avvenire una volta messa in sicurezza la legge di bilancio. Rimpasto, Conte-ter, crisi di governo vera e propria: a gennaio ciascuna delle tre opzioni potrebbe rivelarsi plausibile

Il redde rationem finale con il presidente del Consiglio potrebbe avvenire una volta messa in sicurezza la legge di bilancio. Rimpasto, Conte-ter, crisi di governo vera e propria: a gennaio ciascuna delle tre opzioni potrebbe rivelarsi plausibile

L’istinto del rottamatore, con il quale ha scalato il Pd, non è scomparso. La strategia di Matteo Renzi, oggi leader di Italia Viva, una formazione politica che ha creato con i suoi fedelissimi e che secondo i sondaggi naviga sulla soglia del 3% (alle ultime regionali, nella sua Toscana il partito si è fermato poco sotto il 5%), è quella di tenere costantemente sulle spine gli alleati di governo, ovvero le forze di maggioranza che con lui sostengono il Conte due, nato dall’abbraccio tra M5s e Pd.

Lo scenario è quello di una partita a scacchi continua. Oggetto del forcing è proprio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il redde rationem finale, è la sensazione, potrebbe avvenire una volta messa in sicurezza la legge di bilancio. Una volta garantita la conversione del disegno di legge, cosa che dovrà avvenire entro il 31 dicembre se si vuole scongiurare l’esercizio provvisorio, l’esecutivo potrebbe navigare davvero a vista. Rimpasto, Conte-ter, crisi di governo vera e propria: a gennaio ciascuna delle tre opzioni potrebbe rivelarsi plausibile.

I dossier divisivi

Dal cavallo di battaglia del rimpasto nella squadra di governo, che il senatore di Rignano torna regolarmente a chiedere con una certa insistenza ogni volta che le fibrillazioni e i veti reciproci all’interno della maggioranza mettono in stallo le iniziative dell’esecutivo - ma Conte chiude -, fino al pressing contro una cabina di regia a tre (Conte, Gualtieri e Patuanelli) per la gestione del Piano nazionale di ripresa che dovrebbe far arrivare all’Italia 209 miliardi, tra prestiti e risorse a fondo perduto, non sono poche le occasioni in cui Renzi si è smarcato dalla linea scelta da quel governo che lui stesso contribuisce a mantenere in vita. Un po’ rottamatore e un po’ bastian contrario, con toni che si sono fatti via via più aspri, fino a ventilare l’ipotesi che Italia Viva sul Recovery Fund vada allo strappo definitivo e faccia saltare il banco («circa il rischio di una rottura, spero proprio di no, ma temo di sì», ha confidato in una recente intervista al Tg2). «Il Governo ha bisogno della massima coesione», ha sottolineato il presidente del Consiglio.

La sfida con Conte sulla governance del Recovery Fund

Scottato dalle resistenze di Conte all’ipotesi di un rimpasto di governo, l’ultima offensiva renziana è sul Recovery Plan, e in particolare su quella che sarà la governance dei progetti finanziati dai fondi europe. La sfida tra Iv e il premier è totale. Renzi non vuole, in nessun modo, la task force tecnica pensata da Palazzo Chigi per la gestione dei progetti. Conte ha abdicato dall'idea di inserire la cabina di regia attraverso un emendamento alla manovra, all’esame della Camera, ed è pronto a ulteriore modifiche. Il risultato è che una decisione sulla governance è stata rimandata. Il decreto legge ad hoc che dovrebbe disegnarla è per il momento in stand by. Nel probabile Consiglio dei ministri di stasera è atteso l'ok solo al Recovery plan, governance esclusa.

Il pressing per chiedere i 36 miliardi del Mes sanitario

C’è poi il nodo del Meccanismo europeo di stabilità. Renzi preme affinché l’Italia, travolta dalla seconda ondata di contagi Coronavirus, prenda i 36 miliardi del Mes sanitario, e che pertanto si superi il veto dei Cinque Stelle su questo dossier. Tra poche ore Conte effettuerà delle comunicazioni in Senato sulla riforma del fondo Salva Stati, in vista del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre. Renzi prenderà la parola in aula, in replica all’intervento del presidente del Consiglio. Italia Viva ha spiegato che deciderà se sottoscrivere o meno la risoluzione di maggioranza sul Mes solo dopo aver ascoltato quello che dirà il premier in aula. Se Conte dovesse chiudere ai 36 miliardi, i renziani potrebbero decidere di non sostenere la risoluzione, smarcandosi dalla linea della maggioranza.