Dal rincaro temporaneo del greggio impatto modesto su crescita e inflazione di Morya Longo

Perché l’attacco al petrolio saudita ha sconvolto il mercato

3' di lettura

Ci mancava solo lo shock petrolifero. Un «crudo risveglio», come scrivono gli economisti di Citigroup. In un’economia globale che frena, con le banche centrali che cercano di ravvivarla in tutti i modi, il super-rincaro del greggio sembra arrivare come il colpo di grazia. Inaspettato. Violento. E, proprio nel giorno in cui la Cina annuncia la brusca frenata della produzione industriale, sembra suonare come una cupa campana. Eppure dagli economisti arriva un messaggio parzialmente rassicurante: a meno che la situazione non precipiti in Medio Oriente, questo rincaro del greggio non dovrebbe pesare in maniera insostenibile né sull’economia globale né sull’inflazione.

GUARDA IL VIDEO: Perché l'attacco al petrolio saudita ha sconvolto il mercato

L’impatto probabilmente ci sarà. Ma non sarà lo scacco matto all’economia globale. Citigroup stima per esempio che un balzo strutturale del prezzo del petrolio del 10% conduca a un aumento dell’inflazione di 0,36 punti percentuali. Il Fondo Monetario calcola che un analogo rincaro del greggio eroda la produzione globale dello 0,1% per due anni. Intesa Sanpaolo, guardando alla sola Italia, calcola un possibile calo del Pil di 0,1 punti percentuali e un aumento dell’inflazione di 0,3 nel 2020 (assumendo un rincaro strutturale di 10 dollari al barile). Effetti negativi, certo. Che arrivano nel momento sbagliato. Ma non drammatici.

L’impatto sull’economia

I motivi per cui le preoccupazioni (che ci sono) restano per ora contenute sono due. Da un lato, rispetto ai decenni passati, l’economia globale è oggi meno dipendente dal petrolio. Dagli anni ’90 ad oggi l’intensità energetica è calata del 32%: questo significa che per ottenere la stessa quantità di produzione, c’è bisogno del 32% in meno di energia. In parole povere: il motore dell’economia mondiale è oggi più efficiente. Consuma meno. Dall’altro le scorte di petrolio sono in grado di far fronte per un certo periodo alla mancanza di produzione da parte di Saudi Aramco, la società saudita potrebbe essere in grado di ripristinare in tempi non lunghi la produzione e lo shock potrebbe rientrare.