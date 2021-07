Dal rinvio delle cartelle esattoriali al cashback in stand-by, tutte le misure in arrivo con il nuovo decreto

Via libera del Consiglio dei ministro al decreto legge su fisco e lavoro. Oltre alle misure in materia di lavoro, a cominciare dalla sblocco dei licenziamenti per industria manifatturiera ed edilizia (con l'eccezione del settore moda: tessile, abbigliamento e pelletteria), il provvedimento ha in pancia la sospensione del programma Cashback e Super Cashback dal 1 luglio al 31 dicembre 2021, il rifinanziamento della nuova Sabatini per l'acquisto di beni strumentali da parte delle Pmi, il rinvio di due mesi al 31 agosto del blocco delle cartelle esattoriali e un mese in più ai Comuni per approvare i regolamenti e le tariffe Tari. Ecco in sintesi le misure principali.

