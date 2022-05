Dal rinvio delle gare ai maxi indennizzi, accordo sui balneari alla stretta finale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il disegno di legge per la concorrenza si sblocca con i voti meno impegnativi. Mentre si tratta ancora sulle concessioni balneari, in relazione alla quantificazione degli indennizzi, alla fine ha prevalso l’orientamento del ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà di iniziare comunque a far marciare il provvedimento in commissione Industria al Senato. Si è partiti dalla bocciatura degli emendamenti sugli articoli che, secondo lo schema messo a punto fra maggioranza e Governo, saranno approfonditi e modificati in seconda lettura alla Camera: gli articoli 7-8 che riguardano il tema del trasporto pubblico locale, tra cui taxi e noleggio con conducente, e gli articoli da 19 a 24 che riguardano tlc e semplificazioni per le imprese.

Ddl in Aula al Senato il 30 maggio

Sulle concessioni balneari siamo ampiamente ai tempi supplementari, considerato che secondo quanto emerso ieri dalla conferenza dei capigruppo del Senato il testo dovrebbe essere votato in Aula lunedì 30. L’obiettivo conseguente sarebbe approvarlo in commissione già domani.

La riformulazione governativa

Stamattina alle 9 l’ennesima riunione tra maggioranza e governo, estesa ai capogruppo della Camera, non è stata determinante per sbloccare la vicenda, condizionata da un tatticismo politico esasperato. La riformulazione governativa presentata ieri mattina da Gilberto Pichetto, il viceministro dello Sviluppo economico che infaticabilmente sta coordinando il dialogo tra governo e maggioranza sull’intero Ddl, ha rappresentato a detta di tutti i partiti un passo avanti ma non quello definitivo.

Proroga delle concessioni in caso di contenziosi

Entrando nel dettaglio, in queste ore superindennizzi e project financing si stanno rivelando tasselli decisivi. Quanto alle proroghe, sembra condivisa ormai l’idea di concedere un allungamento di un anno alla scadenza delle concessioni, fino alla fine del 2024, nel caso in cui i Comuni incappino in impedimenti oggettivi, compresi contenziosi, che non permettano la conclusione delle gare entro il 2023 come previsto dal Consiglio di Stato. Restano semmai dubbi, sollevati da Pd e Iv, su come delimitare le circostanze che consentirebbero il rinvio, anche per evitare una pioggia di ricorsi strumentali.

Negoziati in corso sul maxi-indennizzo

Si negozia invece sul maxi-indennizzo, che via via sta prendendo forma, a favore dei concessionari uscenti e a carico dei subentranti. Forza Italia e Lega premono perché sia considerato, ai fini della determinazione dell’indennizzo, «in ragione della perdita dell’avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico», il valore «effettivo» dei beni immobili e non il valore «residuale», al netto cioè degli ammortamenti. Anche il Pd spingerebbe per un rafforzamento dei risarcimenti.