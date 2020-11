Dal rinvio della rottamazione a marzo al bonus Natale, cosa c’è nel decreto Ristori quattro Il via libera da parte del Consiglio dei ministri è atteso non prima di sabato 28 novembre, ma non è escluso uno slittamento a domenica di Andrea Carli

Un provvedimento che ha il suo piatto principale nelle misure fiscali, a cominciare dalla sospensione del pagamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio. Stando alle indicazioni fornite da forze parlamentari, il rinvio delle rate potrebbe essere fissato al primo marzo 2021. Nel complesso, si profila una maxi tregua fiscale: le tasse di novembre e dicembre dovrebbero essere rinviate al 30 aprile.

Una volta che le Camere hanno dato il via libera quasi all'unanimità alla risoluzione di maggioranza che autorizza lo scostamento dal pareggio di bilancio per spendere altri 8 miliardi per tamponare i danni dell'epidemia, il governo cerca di chiudere il nuovo decreto Ristori, il quarto provvedimento della saga per rilanciare un’economia travolta dall’emergenza Coronavirus, che in gran parte riscriverà il calendario fiscale di qui a primavera. Il provvedimento è atteso sul tavolo del Consiglio dei ministri sabato 29 o addirittura domenica 29 novembre, limite ultimo quest’ultimo per fermare la scadenza delle tasse di fine mese (il provvedimento andrebbe in Gazzetta domenica sera), sia per dare tempo ai tecnici di scrivere le norme sia per consentire di sciogliere gli ultimi nodi. Collegata al decreto, una dotazione di circa 600 milioni a disposizione per le modifiche del Parlamento. Sono stati previsti anche 85 milioni per coprire gli straordinari delle Forza dell’ordine.

Nodo bonus “Cig di Natale”, vale 1,6 miliardi

Tra gli ultimi nodi da sciogliere, quello che riguarda l’inserimento nel decreto di una “Cig di Natale”: si tratterebbe di un bonus da 500 euro per i lavoratori in cassa integrazione. Una soluzione che ancora divide la maggioranza. Il ministero dell'Economia, impegnato a fare i conti per far tornare le coperture, non sarebbe del tutto convinto dell’opportunità di inserire una misura che andrebbe ai dipendenti in Cig per più di 8 settimane e costerebbe attorno a 1,6 miliardi. Una cifra che allo stato attuale andrebbe fuori budget. E nelle file della maggioranza, secondo quanto riferito da fonti parlamentari, la proposta non avrebbe trovato particolare gradimento.

Conte incontra i capidelegazione della maggioranza

Una decisione definitiva non è stata ancora presa. Il dossier dovrebbe essere affrontato nella riunione tra il premier Conte e i capi delegazione dei partiti di maggioranza, in corso in questi minuti: da qui potrebbe uscire il menù finale del provvedimento.

Anche il decreto Ristori quater, come i precedenti, replicherà le misure pensate a inizio novembre per le attività nelle zone arancioni e rosse che nel frattempo hanno colorato quasi tutta la cartina d'Italia. In più, venendo incontro in questo alle richieste delle opposizioni che hanno alla fine votato tutte a favore del nuovo scostamento, la maxi-moratoria fiscale interesserà «tutti i settori economici che hanno subito perdite», non solo dunque la lista dei codici Ateco individuati fin qui come i più colpiti dalle restrizioni anti-Covid. La lista potrebbe comunque essere aggiornata includendo nuovi settori che potranno così accedere anche al fondo perduto e agli altri interventi (come lo stop a Imu e credito d'imposta per gli affitti).