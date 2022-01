Dal risparmio energetico alla moda sostenibile: le app per salvare l’ambiente

Il cambiamento parte dalla tavola

Anche il WWF ha messo a punto un calcolatore di impronta ecologica, un questionario composto da trentotto domande che restituisce un'analisi del proprio stile di vita. «Il primo aspetto che può fare la differenza è la tavola, da qui si può salvare il pianeta – racconta Eva Alessi –. Il sistema alimentare è responsabile dell'80% della perdita di biodiversità, di un terzo delle emissioni di gas serra, del consumo del 70% delle risorse di acqua dolce, oltre a essere la principale causa di deforestazione. Nasce da queste consapevolezze, il simulatore Il Carrello della Spesa, che consente di calcolare lo scontrino ambientale della spesa settimanale, in termini di emissioni di gas e impronta idrica. Ridurre il consumo di carne è un primo passo per cambiare le cose, così come scegliere prodotti biologici, senza pesticidi e non coltivati in serre, meglio se a km zero».

Attraverso le indicazioni e i giochi del portale www.pescesostenibile.wwf.it, invece, è possibile fare acquisti consapevoli e sostenibili in pescheria. «Un aiuto importante – aggiunge Alessi – arriva anche dalle app per ridurre gli sprechi alimentari o dare una seconda vita a vestiti e giocattoli». È il caso, ad esempio, di Too Good To Go, che consente a bar, ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati e hotel di recuperare e vendere - a prezzi ribassati - il cibo invenduto.

MyFoody, invece, permette di visualizzare le offerte di supermercati e negozi, relative ad esempio a prodotti vicini alla scadenza.

Non solo cibo, le app per uno shopping sostenibile

Anche gli acquisti relativi all'abbigliamento hanno un peso importante nel determinare l'impatto ambientale. ecoFashion è la app dell'associazione Vesti la Natura, nata per diffondere la moda sostenibile e cruelty free. Attraverso la geolocalizzazione, consente di fare acquisti nei negozi più vicini che garantiscono acquisti ispirati ai principi della sostenibilità.

Good on You, invece, permette ai consumatori di conoscere il rating di sostenibilità delle aziende della moda, semplificando le informazioni delle etichette e delle numerose certificazioni esistenti.