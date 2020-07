Dal ritorno dell’iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo al dimezzamento dei tempi di trattenimento nei Cpr, verso il restyling dei decreti sicurezza Attesa a breve una nuova riunione del tavolo con Lamorgese ed esponenti della maggioranza per cercare un’intesa sul provvedimento. Se sulle novità da introdurre sembra che si vada verso un’intesa di massima, sui tempi di adozione delle modifiche rimane un punto interrogativo. Presentare ora un decreto ne metterebbe a rischio la possibilità di conversione entro 60 giorni. I Cinque Stelle spingono quindi per rimandare l’operazione a settembre di An.C.

Migranti della Ocean Viking su Zaza', tamponi negativi

Attesa a breve una nuova riunione del tavolo con Lamorgese ed esponenti della maggioranza per cercare un’intesa sul provvedimento. Se sulle novità da introdurre sembra che si vada verso un’intesa di massima, sui tempi di adozione delle modifiche rimane un punto interrogativo. Presentare ora un decreto ne metterebbe a rischio la possibilità di conversione entro 60 giorni. I Cinque Stelle spingono quindi per rimandare l’operazione a settembre

3' di lettura

«Penso che siamo a buon punto». Con queste parole il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha fornito un’indicazione di massima sullo stato di avanzamento del confronto tutto interno alla maggioranza sulla revisione dei decreti sicurezza firmati da Matteo Salvini. Oggi, 14 luglio, è in programma una nuova riunione del tavolo con Lamorgese ed esponenti della maggioranza per cercare un’intesa sul provvedimento. L’attività del tavolo, ha spiegato il ministro, è «molto connessa ai lavori parlamentari. Se ci sono delle attività che richiedono il voto anche di coloro che partecipano al tavolo dobbiamo risentirci». Di qui l’ipotesi che l’incontro possa slittare, ma comunque non oltre questa settimana.

Lamorgese fiduciosa sul raggiungimento di un’intesa

Il dato che emerge, obiettivo, è che ad oggi non sono bastate tre riunioni nell’ultimo mese sulla base di questo schema, oramai consolidato, per sciogliere tutti i nodi. Al prossimo incontro Lamorgese, che rimane fiduciosa sulla possibilità di arrivare a un accordo, intende presentarsi con l’ultimo testo messo a punto sulla base dei documenti presentati da Pd, M5s, Leu e Iv.

L’incognita sui tempi di introduzione delle modifiche

E se sulle novità da introdurre sembra che si vada verso un’intesa di massima, sui tempi di adozione delle modifiche rimane un punto interrogativo. Presentare ora un decreto ne metterebbe a rischio la possibilità di conversione entro 60 giorni. I Cinque Stelle spingono quindi per rimandare l’operazione a settembre.

L’intervento della Consulta

La Corte Costituzionale ha bocciato la norma - contenuta nel primo dei due Dl Salvini - che vieta ai richiedenti asilo la possibilità di iscriversi all'anagrafe del Comune in cui risiedono. Nella bozza di decreto che Lamorgese metterà sul tavolo al prossimo incontro (si chiama immigrazione, non più sicurezza), il ritorno dell’iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo è uno dei punti di novità, appoggiato anche dai Cinquestelle.

Le misure sulle quali la maggioranza concorda

Le altre misure nel testo che vedono concordi le forze di maggioranza sono: l’ampliamento dei permessi speciali a chi rischia di subire «trattamenti inumani e degradanti» nel proprio Paese, a chi necessita di cure mediche, a chi proviene da Paesi in cui sono avvenute «gravi calamità»; il dimezzamento dei tempi di trattenimento nei Cpr (da 180 a 90 giorni); la revisione del sistema di accoglienza Siproimi, limitato da Salvini ai soli rifugiati, prevedendo due livelli (uno di prima assistenza l’altro anche con l'integrazione) e strutture con piccoli numeri gestite da Comuni e allargate ai richiedenti asilo; la convertibilità dei permessi di soggiorno in permessi per motivi di lavoro; l'intervento sulla «tenuità del fatto» chiesto dal capo dello Stato Sergio Mattarella riguardo le ipotesi di violenze a pubblico ufficiale.