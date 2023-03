Dieci mosse contro la scarsità idrica: dal riutilizzo delle acque reflue alla caccia alle perdite di rete

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dieci azioni per migliorare la gestione della risorsa idrica in città. Il decalogo è stato predisposto da Legambiente, in occasione della Giornata mondiale dell’acqua 2023, che si celebra mercoledì 22 marzo. In corrispondenza della ricorrenza, l’associazione ambientalista mette in evidenza il potenziale che avrebbero insieme la raccolta delle acque meteoriche in ambiente urbano e il riutilizzo di quelle reflue per l'agricoltura: pari a 22 miliardi di metri cubi di acqua all'anno, corrispondenti a circa 3 volte la capacità contenuta nei 374 grandi invasi in esercizio, che ammonta a circa 6,9 miliardi di metri cubi.

La terra ha sete. In un recente rapporto sulla siccità il Centro comune di ricerca (Jrc), un servizio promosso dalla Commissione europea, lancia l’allarme: gli impatti della siccità sull’Italia settentrionale «sono visibili» e «sollevano preoccupazioni per l’approvvigionamento idrico per uso umano, l’agricoltura e la produzione di energia». Dopo quella del 2022, secondo i ricercatori l’Europa e l’area del Mediterraneo potrebbero vivere quest’anno un’altra estate estrema. Nel rapporto si raccomandano un attento monitoraggio e un uso appropriato dell’acqua, l’attuazione di strategie di adattamento settoriali mirate e una cooperazione rafforzata. Martedì 21 marzo si terrà a Palazzo Chigi la cabina di regia sulla crisi idrica.

Il decalogo urbano

Il “decalogo urbano” predisposto da Legambiente si compone di dieci punti.

Eccoli:

1) approvare in tutti i Comuni regolamenti edilizi con obblighi di recupero, riutilizzo e risparmio dell'acqua;