Dal robot cuoco all’avatar per rifare il look, a Las Vegas l’hi-tech fa show La gallery fotografica delle novità presentate alla kermesse americana. Sul palco mondiale dell’innovazione le città del futuro e la casa smart. di Laura Serafini

Ecco i Neon, l'avatar che parla ed esprime emozioni

4' di lettura

Guida autonoma, connettività e comfort all’interno dell’auto, ricarica veloce e sempre più smart, sostenibilità. Al Consumer electronic show (Ces)di Las Vegas la dimensione Smart Cities conquista per la prima volta un padiglione ad hoc per raccontare come sta cambiando e cambierà la vita nella città, dalla mobilità alla casa smart. Dominano i software per le guida autonoma, rigorosamente elettrica, a base di sensori, sistemi Lidar, Gps e camere ottiche. È la ricetta che utilizza la mobility company Localmotors per produrre il minibus Olli, un compatto veicolo a guida autonoma con un Lidar (telerilevamento degli oggetti con impulsi laser) in grado di avere una visuale costante a 360 gradi.

L’aspetto singolare è anche nella sostenibilità: i pezzi assemblati di Olli sono in buona parte realizzati con stampante 3D, rendendoli competitivi in termini di costi e facilmente rimpiazzabili con materiali riciclati. Il gruppo di automotive engineering Iav ha sviluppato una piattaforma su cloud che consente una gestione decisamente smart dell' “infotainment” all'interno dell’abitacolo.

L'uso dell'intelligenza artificiale anche qui è fondamentale: la climatizzazione, ad esempio, può essere personalizzata fornendo al mezzo le proprie esigenze (tipo caloroso, freddoloso e così via) e il sistema è in grado di riconoscere l'individuo che entra in auto, settare la temperatura e anche adeguarla in base alle variazioni climatiche esterne. Il progetto è stato approvato lo scorso anno e dovrebbe essere commercializzato nel 2022. Altra curiosità decisamente intrigante: la tecnologia sviluppata da Iav consentirà di utilizzare il finestrino laterale dell’auto come un touchscreen sul quale fare giochi oppure gestire e chiedere informazioni come fosse un tablet. E ancora: i comandi vocali. Il sistema riconoscerà la voce di ogni persona che usa l’auto adattandosi alle sue richieste.

A proposito di auto superintelligente a guida autonoma, al Ces ha tenuto banco il nuovo veicolo lanciato da Sony dotato di un elevatissimo numero di sensori. Ma la stessa casa ha presentato altre novità impressionanti: come lo schermo smart, in grado di riconoscere le carenze visive dell'utente, adattare l’immagine ai suoi occhi e dunque senza necessità di usare occhiali. L’immagine presentata è interamente tridimensionale, come si vedesse le immagini dal vero, e lo schermo adatta l'inquadratura alle diverse posizione che assume l'utente. Royole Corporation, invece, ha allestito un albero le cui foglie sono tantissimi schermi interamente flessibili e dotati di sensori, adattabili agli schermi dei propri laptop o cellulari. Un vero spettacolo dai mille colori.

Smart cities

Restando in tema di smart cities, Enel X, la società di servizi innovativi del gruppo italiano Enel entra per la prima volta nello show presentando le sue soluzioni di ricarica veloce e intelligente (anche per la sedie a rotelle elettriche, con una app dedicata, JuiceAbility, e un cavo smart), la nuova wall box lanciata negli Usa per la ricarica a casa Juicebox capace di programmare ricariche solo da energia green o in determinate fasce orarie per risparmiare sul costo della bolletta.