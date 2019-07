Dal Russiagate al caso Siri: i nodi giudiziari che pesano sul governo

Stando a fonti qualificate, le indagini sul Russiagate sono arrivate ad un «punto interessante» anche grazie alle «tracce significative», trovate a seguito delle perquisizioni

L’inchiesta Siri

L’inchiesta Russiagate non è l’unica a sollevare presunte ombre nei rapporti internazionali della Lega. C’è il caso della presunta corruzione di Armando Siri a far emergere altri aspetti. I dettagli contenuti nell’inchiesta se da una parte preoccupano il Carroccio, dall’altra fanno gongolare i pentastellati che si appuntano al petto, come una medaglia, gli insulti pronunciati dall’imprenditore Paolo Arata. «Mettiamola così: se difendere il Paese e le sue istituzioni da mafie, corruzione e malaffare significa “essere rompicoglioni”, beh, il MoVimento 5 Stelle è fiero di esserlo», si legge in un post del Blog delle Stelle rilanciato dal vicepremier Luigi Di Maio, che agli alleati di governo dice: «Non ho ragione di dubitare di Salvini», ma sulla vicenda Siri-Arata «serve chiarezza».

Secondo i pm l’ex sottosegretario sarebbe stato corrotto con 30mila da Paolo Franco Arata per influire sulle scelte di politica energetica del governo. L’ipotesi dei magistrati è che Arata abbia portato «in dote» i suoi rapporti con la Lega all’imprenditore Vito Nicastri, suo socio d’affari e ritenuto uno dei finanziatori della latitanza di Matteo Messina Denaro. Secondo i magistrati, inoltre, Arata sarebbe stato il principale sponsor di Siri per la sua nomina a sottosegretario.

GUARDA IL VIDEO - Intercettazione di Arata su Siri: «Gli do 30mila euro»

I rapporti con gli Usa

A maggio 2018, sono giorni frenetici per la formazione del nuovo governo “gialloverde”. Armando Siri si rivolge a Paolo Franco Arata per ottenere una nomina nell’esecutivo. Il 17 maggio Federico Arata chiama il padre Paolo, «dicendogli senza mezzi termini che Armando Siri lo aveva chiamato poco prima chiedendogli di contattare l'ambasciatore Usa in Italia (verosimilmente Lewis Michael Eisenberg) affinché costui intervenisse sul presidente Mattarella per “sponsorizzarlo” per un incarico di governo». In questo contesto entrano in campo Bannon e il cardinale Burke. Tuttavia qualcosa non va per il verso giusto. Tre giorni dopo, il 20 maggio, Siri chiama Arata: «C’è una resistenza da parte di Mattarella, quindi questo vuol dire che i nostri amici (gli americani) non hanno fatto niente perché figurati se Mattarella fa resistenza se arriva un input da quelle persone di cui abbiamo parlato». Aggiunge Siri che «so per certo è che se arrivasse da quelle persone che io ho detto l’altra volta un segnale forte, al Quirinale sicuramente non ci sarebbero problemi, poi non capisco perché». Dalla presidenza della Repubblica hanno smentito ogni ricostruzione.