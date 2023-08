Dal salario minimo all’autonomia, la maggioranza rimanda le due riforme all’autunno

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Due riforme, quella sul salario minimo e quella sull’autonomia, che il governo fa slittare all’autunno. Una strategia che è stata messa nel mirino delle forze politiche di opposizione, che a loro volta hanno accusato l’esecutivo, soprattutto nel primo caso, di non voler affrontare dossier che hanno ricadute dirette sulla vita delle persone, e che per questo dovrebbero avere la priorità.

Salario minimo solo a ottobre

Per quanto riguarda il salario minimo, su richiesta delle forze di governo in aula alla Camera è stato approvato il rinvio di 60 giorni dell’esame della proposta di legge delle opposizioni per una paga oraria non inferiore ai 9 euro. «Siamo davanti alla fuga della maggioranza, che scappa di fronte a un problema reale», ha attaccato la segretaria Pd Elly Schlein. In realtà l’ipotesi di rimandare è maturata nelle scorse settimane, quando la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha aperto al confronto, mettendo in stand by la strategia della maggioranza, che fino a quel momento era intenzionata a votare subito in aula la soppressione della proposta di legge. «Grazie alla sua mediazione - ha spiegato Giovanni Donzelli (FdI) - arriveremo a una proposta utile per superare il tema del lavoro povero. Tema creato dal governo delle sinistre e che vogliamo risolvere con proposte serie, senza demagogia».

Loading...

Approvata la sospensiva sul salario minimo alla Camera, proteste in Aula

Ma le opposizioni ritengono si trattati di una mossa meramente tattica. «Le aperture al dialogo di Meloni sono rimaste solo parole», ha sottolineato il presidente del M5S Giuseppe Conte, che ha avvertito i partiti di maggioranza: «Non vi ripresentate a ottobre con proposte furbe dirette a spaccare i lavoratori».

Opposizioni unite sulla proposta

Il tema salario minimo è comunque uno dei pochi che continua a tenere unite le opposizioni: la proposta di legge porta la firma di tutti i gruppi di opposizione (tranne gli esponenti di Iv). E dopo la battuta di arresto in Aula, il fronte - composto da Pd, M5s, Verdi-Si, Azione e Più Europa - ha lanciato una raccolta di firme. L’iniziativa segna un passo in direzione di quel fronte largo che mai è giunto a meta. Il voto proporzionale delle europee 2024 non aiuta il cammino, ma qualche segnale di avvicinamento si scorge.

Per il momento, la maggioranza non ha elaborato una proposta. Finora sul piatto è arrivata quella di Forza Italia, che non fissa una soglia minima oraria, ma punta ad adeguare i salari non coperti da contratto collettivo a quello previsto dal contratto nazionale leader per il settore di riferimento.