Dal salario minimo al peso della convivenza nell’assegno di divorzio, le sentenze dell’anno

Dal salario minimo da assicurare ai lavoratori per un tenore di vita dignitoso, al giro di vite sulla violenza di genere, dal dovere di dare ospitalità anche ai migranti economici quando non sono in grado di sopravvivere al loro paese, al rigore da applicare nelle frodi in commercio. Anche nel 2023 la Corte di cassazione, malgrado le scrivanie dei giudici non siano proprio sgombre dalle liti bagatellari, ha giocato il suo ruolo di apripista sui diritti fondamentali



Salario minimo

Non basta che lo stipendio mensile sia superiore alla soglia di povertà – fissata dall’Istat in 834,66 euro – per renderlo giusto. Ciò che rende legittimo il salario è la possibilità di garantire “un livello di vita dignitoso”. La retribuzione minima non deve distanziarsi da quella media e consentire alle persone di svolgere «attività culturali, educative, sociali», oltre che mangiare e pagare l’affitto.

Sono questi i principi fissati dalla Corte di Cassazione a novembre scorso, nel giudicare il caso di 8 lavoratrici e lavoratori di una Cooperativa di vigilanza e portierato. La via indicata ai giudici dalla Suprema corte è di non considerare i contratti nazionali come gli unici parametri per valutare la giusta e dignitosa retribuzione

Famiglia

Con una decisione storica, presa a dicembre, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, hanno affermato che il giudice nel decidere sul diritto all’assegno di divorzio e nel quantificarlo, deve tenere conto anche della convivenza prima del sì. Il Supremo consesso ha riconosciuto la stessa valenza al tempo trascorso nell’unione istituzionale di quello passato come coppia di fatto. Una sentenza che tiene conto del cambiamento dei costumi e registra l’esistenza di un fenomeno sempre più diffuso, ignorato invece dalla legge sul divorzio, n. 898 del 1970, promulgata in anni in cui la convivenza prematrimoniale era davvero rara.

A meno di dieci giorni di distanza dalla decisione che ha riguardato le coppie spostate la Cassazione, sempre a Sezioni unite, ha esteso lo stesso principio e lo stesso trattamento alle unioni civili. Per i giudici, infatti, in caso di scioglimento dell’unione civile, nel valutare la durata del rapporto, ai fini dell'assegno va considerato anche il periodo di convivenza come coppie di fatto, anche se avvenuto prima della legge Cirinnà del 2016.

Sempre in tema di assegno la sentenza, di dicembre, con cui la cassazione ha accolto il ricorso dell’ex moglie contro il no alla richiesta dell’amministratore di sostegno per l’ex marito sano di mente ma troppo prodigo con l’amante. Per la Cassazione una generosità, per futili motivi, che metteva a rischio il rispetto degli obblighi verso la moglie e persino la stessa possibilità di mantenere sè stesso autonomamente, con il pericolo di dover pesare, malgrado una florida condizione di partenza, sulla collettività. Da qui il limite alla libertà di spendere i propri soldi come si crede.