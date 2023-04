Dal Salone Satellite l’incantesimo che progetta il futuro

Nei padiglioni 13-15 della Fiera, 28 tra scuole e università del design provenienti da 18 Paesi e circa 550 giovani talenti under 35 in arrivo da 31 Paesi animeranno questa edizione, affrontando il tema della preparazione accademica e domandandosi come il progetto potrà plasmare il futuro, immerse in un allestimento che privilegia la luce. «Design Schools – Universities / Building the (im)possible process, progress, practice» è, da mesi, il tema sul quale si stanno cimentando scuole e università di design ai cui allievi, alle soglie dell’esame finale, è stato chiesto di rispondere al quesito del Salone Satellite, e cioè design: dove vai?

Le aree del Salone Satellite Award, ormai alla 12esima edizione, saranno contraddistinte dalla presenza del sole e della luna, due elementi chiave dell’estetica dell’allestimento mentre l’ansia di indagare il futuro è ben espressa dall’installazione di telescopi che permetteranno di ammirare un cielo immaginario in grado di riflettere il presente e futuro del design.

Anche quest’anno saranno premiati tre progetti fra i più meritevoli, più due eventuali menzioni d’onore, scelti tra i prototipi in esposizione. E anche quest’anno la giuria internazionale sarà guidata da Paola Antonelli, la stimata curatrice senior del dipartimento di architettura e design nonché direttrice Research and Development del Museum of Modern Art di New York, il celebrato Moma.

Così, lasciando la Wunderkammer di Griffin è inevitabile chiedersi chi sarà, stavolta, la Matali Crasset del futuro, la designer figlia di contadini della Marna, taglio di capelli alla Giovanna d’Arco, il cui debutto coincise con quello del Salone Satellite, nel 1998. Ci arrivò con “Quand Jim monte à Paris”, ”Quando Jim viene a Parigi”, il kit con tappetino in feltro grigio da srotolare in casa, all’occorrenza, all’arrivo dell’amico, un piccolo spazio scavato nel nulla, un oggetto comune reso innovativo dall’utilizzo fatto in nome dell’ospitalità, della condivisione dei luoghi e dell’intimità. Scoperta da Marva Griffin, Matali per le giovani generazioni è un’icona vivente, la prova che a Milano la creatività di un’aspirante designer e la sua idea shock trovano il posto giusto in cui incontrare l’impresa.

