Dal Salvador una nuova sfida per bitcoin. Ma chi deve pensare alle regole?

Che sia un progetto di straordinaria visione o un azzardo che possa mettere a rischio un'intera economia sarà possibile verificarlo solo in seguito. Ma certo è che il progetto, il primo al mondo, per dare corso legale al bitcoin in Salvador non nasce sotto i migliori auspici.



Dopo che il Parlamento del Paese sudamericano ha approvato il piano, il Governo non ha trovato niente di meglio se non chiedere assistenza tecnica alla Banca mondiale per l'implementazione del progetto. Evidenziando un discreto...