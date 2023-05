Dal sindaco d’Italia al referendum, le parole chiave del confronto sulle riforme

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Il confronto tra governo e opposizioni parte in salita. Nella maggioranza emergono evidenti forti differenze tra falchi e colombe: una spaccatura non tanto sul modello da adottare, quanto sulla strategia da intraprendere per raggiungere il risultato finale. Oltre che in Fratelli d’Italia, anche nella Lega c’è chi ritiene che, pur di ottenere il presidenzialismo, si possa andare avanti da soli, forzando i veti di chi non ci sta, mentre Forza Italia auspica che si trovi un’intesa bipartisan su un testo il più condiviso possibile. «Per l'Italia il premierato potrebbe essere una soluzione, la vedo più gradita tra le forze politiche», così si è espresso di recente il coordinatore del partito Antonio Tajani.

Ma anche la premier, al di là delle dichiarazioni ufficiali si sarebbe convinta che «l’elezione diretta del premier assicura stabilità al governo: è questa la più potente riforma economica che possiamo realizzare. E’ una nostra priorità e formuleremo una nostra proposta. Spero in una condivisione ampia, che vada oltre la maggioranza ma non a costo di venir meno all’impegno assunto con i cittadini»

Loading...

I paletti di Pd e M5s allontanano l'ipotesi di un accordo largo

La storia dei tentativi di riformare la Costituzione dagli anni Novanta ad oggi dimostra che se ci fosse reale volontà di dialogo da parte della maggioranza e delle opposizioni un punto di caduta si potrebbe trovare senza difficoltà. Sia il Pd sia il M5s, però, si sono presentati al tavolo imbastito da Giorgia Meloni con molti paletti: no al presidenzialismo, no all'elezione diretta e sì solo a piccoli interventi per rafforzare i poteri del premier e dare maggiore stabilità ai governi. Il Pd è favorevole, invece, a un rafforzamento dei poteri del premier sotto la forma del cancellierato alla tedesca («si può ragionare della sfiducia costruttiva» - ha detto la leader dem Elly Schlein). Il clima politico non sembra favorire insomma il dialogo bipartisan su una riscrittura così importante della Costituzione.

Ipotesi Bicamerale

Il che potrebbe consigliare di seguire la strada di una Bicamerale (l’alternativa è presentare un testo di legge in parlamento, ndr) per isolare la materia riformatrice dallo scontro quotidiano in Aula sugli altri provvedimenti, come suggerisce il costituzionalista dem Ceccanti. Un’ipotesi rilancia ieri dal leader M5s Giuseppe Conte: «Siamo disponibili per quanto riguarda il metodo al dialogo in una commissione parlamentare costituita ad hoc, raccomandiamo questo percorso» ha detto. Una suggestione accarezzata anche da Meloni («Valuteremo. Credo si possa dialogare su tutto purché non ci siano intenti dilatori»). Più fredda sul punto la Schlein: «Lo strumento del confronto saranno loro a stabilirlo. A noi più che lo strumento ci interessa la qualità e il perimetro del confronto.»



Terzo Polo cerca intesa sul sindaco d’Italia

Confermata invece l'apertura del terzo Polo. La disponibilità al dialogo passa per i dettagli di merito: l’elezione diretta del premier sul modello del sindaco d'Italia e il superamento del bicameralismo. Si tratta di una variante che punta a importare le regole vigenti per comuni e regioni: è l’elezione diretta del vertice dell’Esecutivo con tanto di scioglimento automatico delle Camere in caso di sfiducia o dimissioni. Ma di premierato ci sono forme diverse, come quella proposta dalla Tesi 1 dell’Ulivo del 1996 che prevede un’indicazione del premier sulla scheda elettorale in luogo di un’elezione diretta. Disponibilità a collaborare, dunque, da parte del Terzo Polo. Ma con un inderogabile paletto: «Per noi c'è una linea rossa assoluta, la figura di garanzia, di unità nazionale, sulla Costituzione, del presidente della Repubblica non si tocca», sostiene il leader del Terzo Polo Carlo Calenda.