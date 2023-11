Dal sisma in Abruzzo il know how di Oceania per gestire ristrutturazioni evolute

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se dalle tragedie possono anche nascere delle opportunità, dalla sinergia tra professionisti e capacità imprenditoriale si pongono le basi per la crescita di fatturati, investimenti e posti di lavoro.

Oceania srl – che nasce nel 2004 a San Salvo, provincia di Chieti, per volontà degli architetti Antonio Pantalone, Agostino Monteferrante e degli ingegneri Andrea Di Iorio e Gennaro Luciano – si è data da subito l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel settore edile per impiego di tecniche e materiali innovativi. «Dai circa 6-7 milioni di euro di lavori del primo anno – spiega Gennaro Luciano – quest’anno siamo a circa 27 milioni di euro di lavori. Il solo fatturato 2023, invece, si aggirerà sui 18 milioni. Sempre in accelerazione». Tanto che si è aggiudicata il quarto posto nella classifica Leader della crescita 2024 Sole 24 Ore-Statista. Una svolta, però, arrivata con il tragico sisma dell’Aquila.

Per far fronte alla sfida della ricostruzione, nel 2009, nasce – per volontà sempre dei quattro professionisti tecnici – la Newark Engineering srl, società che svolge studi di fattibilità, progettazione, direzione dei lavori, consulenze tecniche inerenti la realizzazione di impianti, opere, costruzioni civili ed industriali, infrastrutturali e urbanistici. Un ulteriore tassello per fornire un prodotto immobiliare residenziale “chiavi in mano”, dalla progettazione alla realizzazione.

Ma non basta. Dall’esperienza della ricostruzione, è nata Esb Group, una rete d’imprese che ruota sulla sinergia tra la Newark Engineering Srl, Oceania srl e lo Studio di consulenza del commercialista Simone Boschetti, che offre servizi di assistenza e consulenza legale, societaria, tributaria e del lavoro.

«Il sisma – ha aggiunto Simone Boschetti – ci ha obbligati a maturare un forte know-how nella ricostruzione con tecnologie antisismiche, ma soprattutto nella gestione delle documentazioni con la Pa e dei complessi iter di ricostruzione, con soluzione tecnico- professionali cui si affianca l’essenziale consulenza tributaria e normativa». Una consulenza più che mai necessaria con l’arrivo degli incentivi post-covid (ecobonus, sismabonus, superbonus).