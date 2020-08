Dal sito in tilt ai ritardi sulla cassa integrazione ai furbetti del bonus Iva: i passi falsi dell'Inps a guida Tridico Negli ultimi mesi, caratterizzati dall’emergenza Coronavirus e dalla crisi economica che a seguito del lockdown ha colpito duramente famiglie, lavoratori e aziende sono almeno tre i casi in cui l’Inps ha registrato difficoltà, in primo luogo gestionali di Andrea Carli

L’appeal mediatico dell’audizione, alla vigilia di Ferragosto, del presidente dell’Inps Pasquale Tridico sul tema del giorno, politicamente scottante, del bonus in favore dei lavoratori autonomi non ha perso di intensità a seguito della rivelazione, nelle ore che hanno preceduto l’intervento del professore di politica economica all’Università Roma Tre, del nome del terzo deputato “furbetto” che ha ottenuto il sostegno destinato alle partite Iva travolte dalla crisi economica scaturita dall’emergenza Coronavirus.

I tre passi falsi dell’Inps nell’emergenza Coronavirus

Una volta resi noti, dopo un pressing a tutto campo condotto su più fronti e dopo il decisivo via libera del Garante della Privacy, i nomi dei tre deputati - i due leghisti Dara e Murelli, e il Cinque Stelle Rizzone; mancano solo i due che lo hanno richiesto ma se lo sono visti rifiutare - l’intervento di Tridico in parlamento, in diretta streaming su richiesta delle opposizioni, è diventata l’occasione per “fare il punto” con il numero uno dell’istituto su alcuni dossier “caldi” nella gestione dei quali l’Inps, ovvero il maggior ente previdenziale italiano, ha incontrato negli ultimi mesi dettati dall’emergenza sanitaria non poche difficoltà. Dal sito andato in tilt per tre ore il primo di aprile, preso d’assalto da milioni di italiani nel tentativo di aggiudicarsi il sostegno da 600 euro, ai ritardi nei pagamenti della cassa integrazione ordinaria, fino al caso dei “furbetti del bonus Iva” incassato da tre deputati, scoppiato alle porte di Ferragosto, quando il conto alla rovescia per il referendum del taglio dei parlamentari, nell’election day del 20 e 21 settembre, era da tempo iniziato.

Tridico sotto accusa per la presunta “soffiata” alle alte cariche M5s

La vicenda del bonus Iva ha sollevato un polverone politico in chiave referendaria. L'opposizione sospetta che la notizia, che doveva essere nota da tempo trattandosi di bonus arrivati in primavera, sia stata opportunamente rilanciata per animare un sentimento “anticasta” volto favorire il Sì al referendum sul taglio dei parlamentari. Tridico è sotto accusa per la presunta “soffiata” alle alte cariche del Movimento. Davanti alla Commissione Lavoro Tridico ha ribadito la sua estraneità in merito alla diffusione dei nomi dei politici coinvolti nella vicenda dei bonus Covid. «Chiunque afferma cose del genere - ha detto -, lo fa per fini che mi sfuggono, motivi fantasiosi e accuse infondate da rimandare al mittente. Questa notizia non è uscita dal sottoscritto né direttamente né indirettamente, nel modo più assoluto». E poi, ha aggiunto, «non è purtroppo né la prima né l'ultima volta che ci sono casi di fughe di notizie, come la ex Br che ha ricevuto il reddito di cittadinanza. Su quel caso, l'audit si è concluso. C'è stato un altro caso, con sindacalisti di rilievo che percepivano somme importanti. In alcuni casi sono stati scoperti in altri è difficile».

Il presidente dell’Inps «sotto processo»

Ma il professore che è intervenuto al cospetto dell’ufficio di presidenza della Commissione lavoro di Montecitorio è anche la persona che si è trovata alla guida di un istituto che, in fasi concitate e certamente non facili quali quelle dell’emergenza sanitaria ed economica, ha compiuto alcuni passi falsi. Per lui si va profilando un “processo” piu' complesso e pericoloso, non solo per il ruolo di dirigente ma soprattutto per la sua vicinanza” ai 5 Stelle, stigmatizzata più volte dalle opposizioni che ne hanno chiesto apertamente le dimissioni. Nei confronti dell'Inps, inoltre, si aprirà un'istruttoria avviata dal Garante per la privacy sul metodo seguito per il trattamento dei dati di chi ha ricevuto l'indennità' Covid e sulla diffusione delle notizie.

Il sostegno per gli autonomi: il sito va in tilt, è il caos

Il 1 aprile scorso è per l’Inps uno di quei giorni da dimenticare. Migliaia di lavoratori autonomi travolti dall'emergenza economica scaturita dalle misure restrittive per il coronavirus si collegano al sito dell’ente di previdenza fin dalle primissime ore della mattinata. Una valanga di richieste in poche ore. La platea che può accedere al beneficio è di poco più di cinque milioni di persone: commercianti, artigiani e coltivatori diretti, liberi professionisti non iscritti a casse di previdenza obbligatoria, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori stagionali e dello spettacolo.Ciascuno davanti a un pc, la mano sul mouse pronto a cliccare l'icona giusta per vedersi riconosciuto il bonus da 600 euro previsto dal decreto Cura Italia. In molti, però, non riescono ad accedere al portale. Si scatenano le proteste sulle chat e sui social. Il sistema non regge, “va in down”. Poi la decisione di chiudere il sito, e di riaprirlo con orari diversi a seconda che a fare domanda fossero patronati/consulenti o cittadini. Infine, l'ultimo tassello sulla giornata terribile dell'Inps: l'ombra di un attacco hacker. Non solo: il Garante per la privacy Antonio Soro riceve centinaia di segnalazioni da parte di utenti danneggiati. Non si tratta solo di dati anagrafici resi all'improvviso pubblici. Si parla anche di dati sensibili (codici fiscali, numeri di cellulare, email private e certificate eccetera) legati alla domanda per il bonus babysitter che divengono disponibili ad altri utenti.