«Dal Sud soltanto il 27,8% dei progetti da proporre alla Ue»

E, insomma, di fronte a tutto questo, non si riesce a cogliere l’opportunità dei fondi di Next Generation Eu?

Premetto che Utilitalia, che come abbiamo detto ha raccolto i progetti da candidare, ha un numero esiguo di associate nel Mezzogiorno: per questo motivo potrebbe aver ignorato alcune progettazioni. Ma solo in parte. Il punto è che al Sud la presenza di grandi operatori industriali è scarsa, mentre ci sono numerosi operatori non industriali, molto piccoli, talvolta sono gli stessi comuni che gestiscono con poche risorse umane e materiali. Anche l’entità degli investimenti per utente è molto bassa: parliamo di alcune aree in cui non si superano i 4 euro ad abitante. Insomma, si rischia di avere le smart city e non avere più i servizi essenziali.

È possibile e in che modo intervenire per migliorare la gestione di questo bene prezioso e di tutti che è l’acqua?

Utilitalia cerca di supportare i soggetti in campo offrendo assistenza e progettualità. Ma ci vuole altro. Per evitare un’emergenza estrema e recuperare il ritardo accumulato nelle regioni meridionali serve una cooperazione pubblico-privato che consenta di rilanciare gli investimenti in ottica industriale. Per fare questo è necessario anche un intervento dello Stato che garantisca la rapidità e l'efficacia del processo utilizzando, laddove necessario, i poteri sostitutivi già previsti dalla normativa. Serve in sostanza una strategia a doppio binario che parta dall'individuazione degli interventi prioritari e conduca, attraverso un iniziale coordinamento statale, all'affidamento del servizio idrico integrato a norma di legge.