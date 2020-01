Dal dato sul Pil a Fitch: conti italiani sotto osservazione fino al varo del Def di aprile Il 31 gennaio la stima Istat preliminare del Pil del IV trimestre 2019, che sarà poi confermata il 4 marzo. Il 7 febbraio il giudizio di Fitch sul rating dell’Italia di Andrea Gagliardi e Andrea Marini

L'Ue taglia stime Pil Italia: fatica a uscire dalla stagnazione

Chiusa la partita del voto alle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria, in attesa della prossima tornta amministrativa in primavera, inizia un periodo di osservazione dei conti pubblici italiani fino al varo del del Def il 10 aprile. Si comincia il 31 gennaio con la stima Istat preliminare del Pil del IV trimestre 2019, che sarà poi confermata il 4 marzo. Lo scorso 29 novembre l’istituto nazionale di statistica aveva calcolato una crescita del Pil nel terzo trimestre del 2019 dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti, ribadendo anche la stima di un aumento su base annua dello 0,3%.

Il giudizio di Fitch il 7 febbraio

Il 7 febbraio toccherà all’agenzia Fitch aggiornare il rating dell’Italia. L’ultimo rilievo risale al 9 agosto con conferma del rating BBB

con outlook negativo. Quest’ultimo rifletteva «l'alto livello del debito pubblico», una crescita debole e «la crescente incertezza» legata all'attuale dinamica politica. L'agenzia di rating in una nota stimava per il 2020 una crescita dello 0,5% e per il 2021 un Pil in aumento dello 0,4 per cento.

Gli appuntamenti europei

Numerosi poi gli appuntamenti europei a partire dall’Eurogruppo e dall’Ecofin del 17-18 febbraio. Un appuntamento che si replicherà sempre a Bruxelles il 16-17 marzo. Mentre il 26 e 27 sarà dedicato al Consiglio europeo, una parte della cui agenda sarà senz'altro dedicata anche al tema dei conti pubblici.

