Dal super Green pass all’obbligo vaccinale, le tappe del piano Draghi

Incognita contagi a scuola

Tanto più che a fine settembre, un paio di settimane dopo il rientro in classe in presenza in tutta Italia, andrà fatta una prima valutazione sulla eventuale recrudescenza dei contagi legata al ritorno tra i banchi di scuola, dove l’obbligo di green pass vale solo per gli insegnanti ma non per gli alunni.

Obbligo vaccinale extrema ratio

Per questo motivo il ragionamento è semplice: se non si arriverà al 90% di vaccinati entro fine ottobre - anche grazie alla spinta della mega estensione del ricorso al green pass a cui il Governo lavora a stretto giro - allora si potrà ricorrere all'obbligo vaccinale evocato dal premier Draghi. Insomma una extrema ratio nel caso l'effetto dei nuovi green pass non trascini molto in su le vaccinazioni (soprattutto tra gli over 50 dove ancora 3,6 milioni non hanno ricevuto neanche una dose). Anche perché sia la Lega che una parte del M5S non sono favorevoli all’obbligo di immunizzazione.