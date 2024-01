Dall’autonomia differenziata all’energia, ecco tutti i provvedimenti con cui riparte il lavoro delle Camere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milleproroghe, il Superbonus, ma anche il decreto legge che contiene il Piano Mattei. E poi le riforme e il sostegno italiano all’Ucraina. È un menu ricco quello che attende le Camere al rientro dopo la pausa natalizia. Una ripresa che impegnerà commissioni e Aula a pieno ritmo fin da subito, visti i numerosi provvedimenti già all’esame, cui si aggiungerà un’ultima tranche di nuovi decreti varati prima della fine dell’anno.

Il decreto Milleproroghe e quello sul Superbonus

L’ultimo consiglio dei ministri ha approvato il decreto Milleproroghe e quello sul Superbonus, che arriveranno quindi nei prossimi giorni in Parlamento per avviare l’iter di conversione. In attesa della destinazione del Milleproroghe, che verrà annunciato alla riapertura delle Camere la prossima settimana, è già stato assegnato il dl sul Superbonus, che partirà da Montecitorio, dove è stato assegnato alla commissione Finanze.

Alla Camera il provvedimento sull’energia

Sempre a Montecitorio, dove il calendario dei lavori non è ancora pienamente definito e si attende la conferenza dei capigruppo, che dovrebbe tenersi il 10 gennaio, si lavora sul decreto legge Energia: il provvedimento è all’esame della commissione Attività produttive, che ha fissato per lunedì 8 gennaio alle 10 il termine per gli emendamenti.

L’intesa tra Italia e Albania sui migranti

È all’esame della Camera anche il disegno di legge di ratifica dell’accordo tra Italia ed Albania in materia di migranti: sul provvedimento il governo ha chiesto ed ottenuto la procedura d’urgenza, la commissione Affari esteri ha in programma dall’8 gennaio le audizioni e il testo dovrebbe arrivare in Aula per fine gennaio.

Il piano Mattei

Al rientro dalle festività i deputati saranno impegnati anche con la conversione del dl che contiene il Piano Mattei, approvato il 19 dicembre dal Senato. A Palazzo Madama invece deve partire l’esame del decreto Ucraina, presentato il 21 dicembre e assegnato alla commissione Affari esteri.