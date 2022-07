Dal Superbonus agli scontrini per le spese mediche, tutte le novità del decreto Semplificazioni fiscali

Ascolta la versione audio dell'articolo

La partita entrerà nel vivo a stretto giro, quando dovrebbe ottenere il via libera della Camera un pacchetto di una ventina di emendamenti al decreto Semplificazioni fiscali (dl 73/2022). Tra le proposte di modifica al provvedimento, all’esame in prima lettura a Montecitorio (andrà convertito entro il 20 agosto) una riguarda il Superbonus, e punta a sbloccare la cessione dei bonus edilizi. Ma, tra le soluzioni che interessano direttamente le famiglie, spunta l'addio all'obbligo di conservare gli scontrini fiscali delle spese mediche portate in detrazione, a patto però di presentare il modello 730 a un Caf o a un professionista abilitato.

Bonus edilizi, cessioni semplificate

Per quanto riguarda il Superbonus 110% e i bonus edilizi, il governo ha dato il via libera a una proposta di correttivo che intende sbloccare la cessione dei bonus edilizi. Il decreto Aiuti infatti ha sì aperto le cessioni dei crediti a tutte le partite Iva ma le ha limitate a quelle comunicate al Fisco dopo il 1° maggio 2022. Il nuovo correttivo prova a semplificare cancellando la data del 1° maggio, sbloccando così anche i bonus incagliati del 2021.

Stop scontrini spese mediche con il 730 al Caf

Del pacchetto di emendamenti al decreto sulle semplificazioni fiscale che dovrebbe ottenere il via libera della Camera c’è anche lo stop alla conservazione degli scontrini delle spese mediche portate in detrazione se il contribuente presenta il 730 utilizzando un Caf o un professionista abilitato. Questi ultimi dovranno infatti verificare la rispondenza delle spese portate in dichiarazione, mentre il Fisco controllerà i soli documenti non indicati nella precompilata.

Accertamenti, il Fisco comunicherà la fine dei controlli

Un’altra novità in arrivo riguarda l’attività istruttoria nei confronti di un contribuente. Oggi chi si trova in questa situazione sa quando inizia l’accertamento ma non sa quando termina l’attività del Fisco. Con questo correttivo le Entrate dovranno comunicare entro 60 giorni dal termine dell’accertamento la fine dell'azione di controllo. Una comunicazione semplificata che potrà arrivare via Pec o anche con l’App IO.