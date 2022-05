Dal taglio delle accise sui carburanti alle novità sul Superbonus 110%, ecco cosa prevede il decreto anti rincari

Il decreto legge cosiddetto “anti rincari” (o anche “Ucraina bis”, dl 21/2022 dal titolo “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”) si accinge a ottenere il via libera definitivo della Camera. Il voto finale da parte dell’Aula di Montecitorio è atteso per oggi, giovedì 19 maggio, dopo l’informativa urgente del presidente del Consiglio Mario Draghi sulla crisi Ucraina.

Dal taglio alle accise sui carburanti fino all'8 luglio all'aumento della platea dei beneficiari dei bonus sociali, ai buoni carburante per i dipendenti, il provvedimento è stato ampiamente modificato nel corso dell’esame al Senato: dai 39 articoli per un totale di 142 commi, si è passati a 89 articoli, per un totale di 247 commi.

Nel passaggio a Palazzo Madama in particolare è stato fortemente rafforzato il capitolo golden power sia con una sua estensione alla costituzione di imprese nei settori previsti, sia con la sua applicabilità alle concessioni a partire da quelle idrolettriche. Ecco, in sintesi, le misure principali.