Dal taglio al cuneo ai voucher, le 10 misure per il lavoro contenute nella manovra

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Dal taglio al cuneo (solo lato lavoratori) al potenziamento dei voucher per determinati settori (caratterizzati dalla stagionalità). A nuovi mesi di Cigs in più per le aziende in difficoltà alla prima revisione del Reddito di cittadinanza. Fino ad arrivare al maxi piano per spingere le competenze Stem a scuola (e iniziare così a contrastare un mismatch che ha raggiunto il 46,5% delle assunzioni previste, con picchi del 60-70% proprio per le professioni scientifico-tecnologiche). Sono 10 le principali misure che il governo Meloni ha messo in campo sul lavoro, contenute nella bozza di manovra 2023. Vediamole nel dettaglio.

Taglio al cuneo

Il primo intervento previsto dall’ultima bozza di legge di Bilancio 2023 è la riduzione del cuneo fiscale contributivo. Si prosegue sulla strada tratteggiata dal precedente governo Draghi. Viene confermata, così, per il 2023 la riduzione del cuneo fiscale contributivo, tutto a vantaggio dei lavoratori, per due punti fino a 35mila euro di reddito, e di un punto ulteriore, quindi in totale tre punti, fino a 20mila euro (1.538 euro al mese). Tenuto conto dell’eccezionalità della misura resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Loading...

Congedo parentale

Viene po introdotto un mese di congedo aggiuntivo che può essere fruito dalla madre lavoratrice, fino al sesto anno di vita del bambino, retribuito all’80% (e non al 30%) della retribuzione (la novità, nell’ultima bozza di testo, si applica alle lavoratrici che cessano il periodo di maternità obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2023).

Premi di produttività

L’ultima bozza di legge di Bilancio conferma la riduzione dal 10 al 5% della cedolare secca sui premi di produttività fino a 3mila euro per redditi fino a 80mila euro

Incentivi alle assunzioni

Novità sul fronte incentivi. Per l’assunzione di percettori del Rdc lo sgravio al 100% è per i contratti stipulati da gennaio a dicembre 2023, vale per 12 mesi fino a un massimo di 6mila euro (l’esonero è alternativo a quello previsto dall’articolo 8 del Dl 4 del 2019). L’esonero vale anche per le trasformazioni di contratti a termine effettuate nel 2023. Per quanto riguarda i giovani under36 l’attuale sconto totale (triennale) previsto dalla legge di Bilancio 2021 è prorogato anche per le nuove assunzioni (incluse le trasformazioni) a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Prorogato anche l’incentivo al 100% (sempre entro i 6mila euro l’anno) per l’assunzione di donne lavoratrici effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.