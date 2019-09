Dal taglio Iva a meno commissioni, tutte le agevolazioni allo studio per chi usa le carte La lotta all’evasione fiscale passa dal pacchetto di incentivi all’uso di moneta elettronica. Tre step su cui stanno lavorando i tecnici del ministero dell’Economia per limitare i pagamenti in contanti. Si segue la strada battuta dal Portogallo, che dal 2013 ha fatto crescere il gettito Iva del 13% di Ivan Cimmarusti

Credito d’imposta per coprire i costi di installazione e gestione dei Pos, con taglio delle commissioni; cashback, ossia un rimborso fiscale del 2 per cento per chi compie acquisti con carte di credito, bancomat o app; sconto sull’Iva per l’acquisto con moneta elettronica di beni e servizi ritenuti ad alto rischio evasione. È il pacchetto di agevolazioni allo studio dell’Esecutivo per limitare l’uso della moneta contante. Un’operazione in chiave antievasione, che potrebbe avere un riflesso positivo sia per chi vende sia per chi compra.

La strada che si sta percorrendo è quella già battuta dal Portogallo, che dal 2013 ha consentito di far crescere il gettito Iva del 13 per cento. A Lisbona, ad esempio, chiedere la fattura elettronica in albergo, al ristorante, dal parrucchiere o a un meccanico d’auto consente di ottenere una detrazione del 15% dell’importo pagato e da utilizzare l’anno successivo al momento della dichiarazione dei redditi. Lo stesso potrebbe avvenire ora in Italia riconoscendo il diritto ad alcune deduzioni e detrazioni solo a chi utilizza moneta elettronica.

L’uso del Pos da parte di negozianti, esercenti e professionisti consentirà di ottenere un credito d’imposta. Una misura che non può prescindere da altre azioni mirate: l’eliminazione delle commissioni per i pagamenti al di sotto di determinate soglie. L’idea è quella di sottoscrivere con Abi un protocollo a cui dovrebbero aderire, sempre su base volontaria, i principali circuiti di pagamento e di emittenti carte di debito-credito.