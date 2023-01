Dal tartufo alla pizza, ora gli Nft si possono anche assaggiare

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Il primo a far riflettere su quanto potesse risultare stridente l’accostamento degli Nft al food and beverage è stato Chris Albrecht sul magazine The Spoon: gli Nft sono unità di valore digitale non fungibili per definizione, ben altro rispetto all'apoteosi dei sensi scatenata dal buon cibo e dall’alcol. «Eppure – ha scritto Albrecht – potrebbero rivelarsi un ottimo sistema per amplificare l’autorevolezza, la riconoscibilità e il valore di un marchio».

Il boom internazionale

Era il 2021 e a distanza di due anni l’intuizione si è rivelata fondata: a fare da apripista sono stati i grandi marchi come Taco Bell, con le gif a tema taco caricate sulla piattaforma Rarible; Pizza Hut, che sulla stessa piattaforma propone periodicamente le immagini legate al suo prodotto core; Pringles, con le CryptoCrisp al sapore di Nft firmati da Vasya Kolotusha.

Loading...

La scintilla è scoccata anche nel mondo del beverage, in tutte le sue declinazioni: l’esperimento di Crypto Wine Grap e la collezione Nft di Budweiser per la Fifa World Cup 2022 rappresentano solo un paio di esempi.

Ecco come cambiano gli Nft nel food&beverage

Dalle Dop a Berlucchi, crescita anche in Italia

Fiutate le potenzialità, anche i piccoli si sono messi in moto, con i primi casi in Italia: gli Eatable Token lanciati dalla innovation company Smiling per Italiaregina, shop online verticale di eccellenze agroalimentari italiane vendute in Usa e Regno Unito; il museo del metaverso alimentare di Loft Italy, prima galleria d’arte dedicata alle Dop. O il caso particolarissimo di Persea, azienda agricola specializzata in avocado biologico e sostenibile. Qui la caratteristica è che i benefici ambientali derivanti dalla produzione sono trasformati in crediti di sostenibilità tokenizzati tramite tecnologia blockchain, acquistabili dalle aziende che vogliano investire in progetti di corporate social responsability.

Nft di Berlucchi

È andata sold out in una decina di giorni l’edizione limitata Berlucchi Palazzo Lana Nft proposta a fine novembre: prevedeva una collezione di 10 opere Nft in stile “cartoon” firmata dallo street artist Teo KayKay. Acquistando l’Nft della bottiglia oltre ad ottenere l’immagine digitale si aveva diritto a ritirare direttamente in cantina una delle 10 opere fisiche dipinte a mano dall'artista. Ovviamente l’Nft ora può essere scambiato sul mercato.

Anche l’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco D’Alba ha puntato sul metaverso per diffondere la conoscenza della filiera, lanciando un progetto con Hevolus Innovation e Microsoft Italia.