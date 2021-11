Dal tavolo Draghi-partiti agli emendamenti al Senato, si apre la partita per le modifiche alla manovra

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Entra nel vivo il confronto sulla manovra tra le forze politiche che compongono la larga maggioranza dell’esecutivo Draghi. C’è un mese a disposizione per convertirla in legge. È necessario procedere a velocità sostenuta, ed evitare incidenti di percorso o situazioni di guerriglia parlamentare che potrebbero far scivolare il Paese nell’esercizio provvisorio. Ecco allora che in queste ore si giocano due partite. Su due terreni di gioco paralleli. Uno a Palazzo Chigi, l’altro a Palazzo Madama. Entrambi avranno effetti sulle modifiche alla legge di Bilancio che vedranno la luce nel percorso di conversione del ddl. Il budget, il gettone per i ritocchi è per il momento limitato a 600 milioni di euro.

Draghi convoca i partiti: incontri da lunedì a mercoledì

Da una parte il presidente del Consiglio Mario Draghi chiama a sedersi al tavolo con lui, i ministri dell’Economia Daniele Franco e dei Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà tutti i partiti della larga maggioranza. Il calendario dei faccia a faccia con le singole forze politiche si snoderà lungo tre giorni. Si comincia lunedì 29 novembre alle 17.30 con i Cinque Stelle; martedì 30 alle 12 la Lega, alle 15.30 FI e alle 17.30 il Pd; mercoledì 1 dicembre alle 12 CI, alle 15.30 Iv, e alle 17.30 Leu. Allo stesso tempo, lunedì 29 il ministro dell’Economia Franco incontra i sindacati al Mef. Nel complesso, l’obiettivo è mettere al riparo il ddl di Bilancio dalle fibrillazioni della maggioranza: nella sostanza blindare l’intesa appena raggiunta su come impiegare gli otto miliardi destinati al taglio delle tasse, evitare fughe in avanti o liti infinite su temi come il reddito di cittadinanza o Superbonus. Il capo del Governo Draghi richiamerà al senso di responsabilità i partiti per scongiurare le tentazioni di assalti alla diligenza.

Loading...

L’intesa politica sulla riduzione della pressione fiscale

Draghi ascolterà i partiti della sua maggioranza prima di mettere il sigillo all’accordo tra maggioranza e governo sull’anticipo del taglio delle tasse in manovra. Un’intesa che riscrive il prelievo per dipendenti, autonomi e pensionati, e alleggerisce il conto dell’Irap per circa un milione di partite Iva. Sarà formalizzata in un emendamento del Governo al ddl di Bilancio.

In Commissione Bilancio del Senato scade il termine per presentare emendamenti

Dall’altra, la seconda partita: entro le 17 di lunedì 29 novembre vanno presentati gli emendamenti in commissione Bilancio del Senato. Su piatto 600 milioni per finanziare le modifiche introdotte da entrambi i rami del parlamento (ma la partita si giocherà al Senato, in prima lettura). La sensazione è che si potrebbe scatenare una pioggia di proposte di modifica. «Basta una media di dieci emendamenti per ogni articolo - calcola un senatore di maggioranza - e siamo già oltre duemila. Ma saranno almeno il doppio». L’anno scorso, col Conte bis, furono 7 mila. Tuttavia prima che i lavori in Commissione entrino nel vivo, si dovrà attendere la fine del ciclo di incontri fra Draghi e i partiti. Il lavoro sulla legge di Bilancio andrà per qualche giorno in parallelo a quello sul Dl fisco-lavoro, collegato alla manovra, ora all’esame delle commissione Finanze e Lavoro del Senato, e a quello sulla delega fiscale, che mercoledì 1 dicembre inizierà il suo percorso in commissione Finanze alla Camera.

I segnali (non positivi) giunti dalla maggioranza nell’ultima settimana

Il Capo del Governo sa che bisogna evitare che si ripetano gli incidenti d’Aula delle scorse settimane e che gli emendamenti alla legge di bilancio diventino occasione per alzare la posta con il governo o per contarsi, in vista del voto di gennaio per il Quirinale. Non soni sfuggiti a Draghi i segnali giunti da Palazzo Madama nell’ultima settimana: la fatica fatta a trovare un accordo sui relatori della legge di bilancio, le tensioni nei gruppi e tra i gruppi, la scelta di Lega, Fi e Iv di votare due volte contro il governo sul decreto sulle capienze. Ci sono state nuove scintille fra Lega e M5s, dopo che Salvini ha annunciato che chiederà al premier di destinare i fondi del reddito di cittadinanza al taglio delle bollette