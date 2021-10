Dal terziario al tessile, ecco cosa succede dal 1 novembre con lo stop del blocco licenziamenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il 31 ottobre finisce il blocco dei licenziamenti anche per il terziario, le piccole imprese, l’artigianato e tre comparti dell’industria, ovvero il tessile, l’abbigliamento e la pelletteria. Il divieto, in vigore dal febbraio del 2020, come misura emergenziale messa in campo per attutire l’impatto sociale del Covid, interessa i licenziamenti collettivi o la possibilità per il datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Per i 4 milioni di lavoratori assunti a tempo indeterminato nell’edilizia e della manifattura il blocco era già finito lo scorso 30 giugno, ma non si è avuto alcun rilevante impatto sull’andamento delle cessazioni.

Niente licenziamenti per chi usa la cassa Covid prorogata

La fine del blocco è stata accompagnata dalla decisione del governo di prorogare nel decreto legge fiscale la cassa integrazione Covid (scontata dei contributi addizionali) da usare nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 31 dicembre: per un massimo di 13 settimane per le piccole imprese del terziario, commercio, artigiani, giornalisti (a condizione che abbiano esaurito le 28 settimane della precedente proroga), per un massimo di 9 settimane per tessile-abbigliamento-pelletteria (se hanno esaurito le 17 settimane precedenti). I datori di lavoro mentre usano la cassa Covid non possono licenziare, a meno di accordi collettivi raggiunti con i sindacati maggiormente rappresentativi sugli esodi incentivati, cessazione definitiva d'attività d’impresa o messa in liquidazione.

Loading...

L’impatto della fine del blocco del 30 giugno

Per valutare l’impatto che la fine del blocco dei licenziamenti ha avuto su edilizia e industria, si possono consultare i dati delle comunicazioni obbligatorie. Secondo l’osservatorio Banca d'Italia - ministero del Lavoro «il numero delle cessazioni è rimasto modesto» nei due settori. Come è terminato il divieto di licenziare, a luglio si stima che siano stati sbloccati circa 10mila licenziamenti, una cifra che è ai livelli medi del 2019. Ad agosto, poi, i licenziamenti si sono attestati «su valori estremamente contenuti», grazie alla «ripresa ciclica dell'economia e alla conferma delle condizioni favorevoli d'accesso alla cassa integrazione». A questo proposito va ricordato che lo scorso 29 giugno un avviso comune è stato sottoscritto, sotto la regia del premier Mario Draghi e del ministro del Lavoro Andrea Orlando, dai sindacati, Confindustria, Alleanza delle Cooperative e Confapi con l’impegno a «raccomandare l'utilizzo degli ammortizzatori sociali in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro».

Penalizzati i contratti precari

Il blocco dei licenziamenti ha protetto i lavoratori assunti a tempo indeterminato, ma ha avuto un impatto negativo sui lavoratori a tempo determinato e con contratti di collaborazione che, alla scadenza, non sono stati rinnovati. I più penalizzati sono stati i giovani e le donne, i due soggetti più deboli del mercato del lavoro, che con maggiore frequenza hanno contratti temporanei. Inoltre è stato ostacolato il turn-over nelle aziende, anche questo a scapito dei più giovani.

I sindacati: serve un blocco generalizzato

I sindacati criticano la norma che sostanzialmente lega il divieto di licenziare alla scelta dell’utilizzo della cassa da parte delle imprese, e premono per ripristinare un blocco generalizzato dei licenziamenti, finché non sarà pronta la riforma degli ammortizzatori sociali che viaggia con i tempi della legge di Bilancio (dunque sarà operativa nelle migliori delle ipotesi dal 1 gennaio 2022).