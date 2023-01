Dal tour degli artigiani alla remise en forme

Il Mandarin Oriental è uno degli hotel più eleganti e innovativi di Milano. Alta cucina (il ristorante Seta ha due stelle Michelin con lo chef Antonio Guida), uno dei bar più gettonati in città (con la direzione di Guglielmo Miriello, Italian Bartender of the Year @Worldclass) e un programma di esperienze per scoprire Milano, dal tour tra gli artigiani con Artemest al giro dell'alta gioielleria con l'esperta Eugenia Gadaleta. Poi c'è la spa olistica, dove prendersi qualche ora di pausa o un'intera giornata con il progamma Remise en forme che prevede un'ora con il personal trainer, un'ora di trattamento, un pranzo vegetariano, un'ora di yoga. Si torna a casa rilassati e con una dose di minestrone di verdure dello chef per finire il percorso.

8/17 10/17 Menu