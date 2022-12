Dal trail running all'arrampicata indoor: gli allenamenti sono sempre più smart

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per orientarsi i navigatori antichi guardavano il sole e le stelle e, se il cielo era nuvoloso, facevano di necessità virtù e si concentravano sull'orientamento delle onde causato dai venti. Poi le cose si sono fatte leggermente meno complicate con l'arrivo della bussola e di altri strumenti come l'astrolabio, il sestante e il cronometro marino. Una conquista dietro l'altra fino ad arrivare ai più recenti strumenti figli di avanzate tecnologie, che hanno reso molto più sicura e precisa la navigazione. Strumenti di cui Garmin è uno dei produttori più importanti. Come ad esempio il chartplotter (ecoscandaglio), ma anche i suoi smartwatch, tra i quali il recentissimo quatix 7, che può contare su tante funzioni dedicate allo sport, con un occhio di riguardo verso la nautica.

Nelle versioni quatix 7 e quatix 7 Sapphire la cassa ha un diametro di 47 mm e il display amoled è di 1,3 pollici, mentre nella quatix 7 Solar il diametro è di 51 mm e il display è di 1,4 pollici. L'impermeabilità è garantita fino a 100 metri di profondità. Lunetta in acciaio per il quatix 7, in titanio per il quatix 7 Sapphire e il quatix 7 Solar. Tante funzioni dedicate alla navigazione, all'entertainment e al fitness. A partire da 699 euro.

E infatti può collegarsi agli stessi chartplotter compatibili della marca. In questo modo da orologio connesso il quatix 7 si trasforma in un telecomando da polso capace di molte performance. Qualche esempio? Una volta compiuto l'accesso alla sua app, può controllare le azioni dell'autopilota dell'imbarcazione e farne cambiare la rotta gps impostata. Inoltre può zoomare le varie carte, selezionare la musica in diffusione sulla barca, rilevare velocità, temperatura, maree, profondità. È dotato della funzione cosiddetta man overboard (MOB) grazie alla quale si può segnalare una caduta in acqua permettendo anche di individuare la posizione. Poi per chi è solito regatare, questo modello supporta la cartografia Bluechart G3 che raccoglie i dati Navionics e include il SailAssist, un aiuto con le sue varie informazioni per gareggiare sempre meglio. Informazioni da leggere sul display di 1,3 pollici nelle versioni quatix 7 e quatix 7 Sapphire e di 1,4 pollici in quella quatix 7X Solar. La lente delle versioni standard è in vetro Corning Gorilla, mentre in quelle “sapphire”, come anticipa il nome stesso, è in zaffiro. Quest'ultime declinazioni montano una casa in titanio annerito rivestito in carbonio. Come da tradizione anche quatix 7 presenta tante caratteristiche funzioni che riguardano il mondo del fitness e di altri sport (corsa, trail running, atletica, ciclismo, sci, golf, nuoto, surf, canottaggio e arrampicata indoor), la salute (monitoraggio del sonno e lettura della frequenza cardiaca e dei progressi delle proprie attività fisiche), le notifiche smart, l'entertainment (compatibile con le app musicali più famose) e i pagamenti con la tecnologia di proprietà Garmin Pay. Navigare con un quatix 7 sarà solo una parte del divertimento.