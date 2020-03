Dal Trentino ai mercati globali, Pastificio Felicetti al raddoppio

«Vero - osserva - Felicetti - anche se storicamente i pastifici si costruivano sfruttando due tipologie diverse di risorse: da un lato i porti, per gli approvvigionamenti di grano e le spedizioni; oppure nei pressi di sorgenti, per avere a portata di mano una risorsa necessaria». L’acqua trentina proveniente dai rilievi montuosi circostanti, il gruppo del Latemar, così come l’aria di montagna che necessariamente caratterizza l’essicazione, sono in effetti un “asset” che il Pastificio è stato in grado di “vendere” e sviluppare nei 50 paesi di destinazione dell’export attraverso una narrazione che punta in modo diretto sulla denominazione “Bio”.

«Si tratta di una scelta di sostenibilità che sviluppiamo da tempo - spiega - con il 65% della produzione realizzata con questa impostazione, quota di output realizzata al 100% con grano duro italiano. Decisione che abbiamo preso alla fine del secolo scorso per dare un sostegno concreto all’agricoltura italiana».

Idea che viene sviluppata anche in termini di progetti di ricerca, con l’azienda impegnata insieme alla Scuola di Agraria delle caratterizzare in modo ancora più incisivo la propria produzione.

Storia antica, quella del pastificio, arrivato alla quarta generazione imprenditoriale. Che pur non essendosi mai spostato dalla sede storica di Predazzo parte nel 1908 come azienda austriaca, per poi “trasformarsi” in realtà italiana dopo la prima guerra mondiale, con il passaggio del territorio al nostro paese.

Una immagine della produzione Felicetti

«L’Austria ha rappresentato anche un punto di partenza importante per l’espansione internazionale - aggiunge Felicetti - perché le prime esportazioni del 1956 sono legate ad un accordo commerciale precedente concluso tra l’allora presidente del Consiglio Alcide De Gasperi e il Cancelliere austriaco. Le prime spedizioni della nostra pasta furono dirette verso Innsbruck. Da lì in Baviera, poi nel mondo». Germania che dopo l’Italia rappresenta il primo mercato di sbocco per l’azienda, assorbendo il 20% dei ricavi, il resto distribuito in 50 paesi tra cui Stati Uniti e Canada, paese quest’ultimo in cui Felicetti è leader di mercato nel segmento della pasta biologica. I marchi utilizzati dall’azienda sono diversi, a partire da Alce Nero, consorzio nato proprio per lo sviluppo di produzioni biologiche e sostenibili di vari comparti alimentari di cui Felicetti è partner, mentre all’estero punta in particolare sul brand Felicetti Bio.